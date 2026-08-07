Po požaru v apartmaju: ali mora lastnik še vedno plačevati davek?

Kot smo poročali, so tuji turisti najeli luksuzen apartma v Poreču in tam priredili glasno zabavo. Izbruhnil je požar, evakuirati pa so morali še tri druge družine, ki so najele apartmaje v isti hiši.
Škoda je ogromna, lastnik je v šoku, za dodatni šok pa je poskrbela še Davčna uprava. Lastnik namreč apartmaja trenutno ne more več oddajati, a to ne samo po sebi pomeni, da mu ni treba plačevati davka.
Po njihovem dogovoru se letni pavšalni davek določi glede na število postelj oziroma nastanitvenih enot, poroča Net.hr. Na določitev letnega pavšalnega davka na dohodek ne vplivata vrsta storitve, ki se zagotavlja, niti obdobje v koledarskem letu, v katerem se storitev opravlja, so pojasnili.
To pa pomeni, da sam požar in dejstvo, da apartma začasno ni v uporabi, sama po sebi ne odpravita davčne obveznosti.
Vendar obstaja izjema. Če najemodajalec med letom odjavi dejavnost oziroma če pristojni upravni organ izda odločbo o prenehanju dovoljenja za opravljanje gostinskih storitev, se davek ne obračuna več za celotno leto. "Davek na dohodek se določi sorazmerno s številom četrtletij, v katerih je imel davčni zavezanec odločbo o dovoljenju, in sicer v korist davčnega zavezanca," so navedli v Davčni upravi.
Torej če lastnik zaradi požara odjavi oddajanje apartmaja, bo pavšalni davek plačal samo za tista četrtletja, v katerih je imel veljavno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, in ne za celotno leto.
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