Po požaru v apartmaju: ali mora lastnik še vedno plačevati davek?

Kot smo poročali, so tuji turisti najeli luksuzen apartma v Poreču in tam priredili glasno zabavo. Izbruhnil je požar, evakuirati pa so morali še tri druge družine, ki so najele apartmaje v isti hiši.

Škoda je ogromna, lastnik je v šoku, za dodatni šok pa je poskrbela še Davčna uprava. Lastnik namreč apartmaja trenutno ne more več oddajati, a to ne samo po sebi pomeni, da mu ni treba plačevati davka.

Po njihovem dogovoru se letni pavšalni davek določi glede na število postelj oziroma nastanitvenih enot, poroča Net.hr. Na določitev letnega pavšalnega davka na dohodek ne vplivata vrsta storitve, ki se zagotavlja, niti obdobje v koledarskem letu, v katerem se storitev opravlja, so pojasnili.

To pa pomeni, da sam požar in dejstvo, da apartma začasno ni v uporabi, sama po sebi ne odpravita davčne obveznosti.