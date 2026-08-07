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Po požaru v apartmaju: ali mora lastnik še vedno plačevati davek?

Poreč, 07. 08. 2026 17.49 pred dvema dnevoma 2 min branja 20

Avtor:
N.V.
Pogoreli apartma v Poreču

Po požaru, ki je izbruhnil v apartmaju v Poreču in povzročil za približno 400.000 evrov škode, se je odprlo tudi vprašanje davčnih obveznosti lastnika, ki takšnega objekta ne more več oddajati. Iz Davčne uprave v Zagrebu so pojasnili, da je vse odvisno od tega, ali bo najemodajalec uradno odjavil dejavnost.

Kot smo poročali, so tuji turisti najeli luksuzen apartma v Poreču in tam priredili glasno zabavo. Izbruhnil je požar, evakuirati pa so morali še tri druge družine, ki so najele apartmaje v isti hiši.

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Škoda je ogromna, lastnik je v šoku, za dodatni šok pa je poskrbela še Davčna uprava. Lastnik namreč apartmaja trenutno ne more več oddajati, a to ne samo po sebi pomeni, da mu ni treba plačevati davka.

Po njihovem dogovoru se letni pavšalni davek določi glede na število postelj oziroma nastanitvenih enot, poroča Net.hr. Na določitev letnega pavšalnega davka na dohodek ne vplivata vrsta storitve, ki se zagotavlja, niti obdobje v koledarskem letu, v katerem se storitev opravlja, so pojasnili.

To pa pomeni, da sam požar in dejstvo, da apartma začasno ni v uporabi, sama po sebi ne odpravita davčne obveznosti.

Pogoreli apartma v Poreču
Pogoreli apartma v Poreču
FOTO: Net.hr

Vendar obstaja izjema. Če najemodajalec med letom odjavi dejavnost oziroma če pristojni upravni organ izda odločbo o prenehanju dovoljenja za opravljanje gostinskih storitev, se davek ne obračuna več za celotno leto. "Davek na dohodek se določi sorazmerno s številom četrtletij, v katerih je imel davčni zavezanec odločbo o dovoljenju, in sicer v korist davčnega zavezanca," so navedli v Davčni upravi.

Torej če lastnik zaradi požara odjavi oddajanje apartmaja, bo pavšalni davek plačal samo za tista četrtletja, v katerih je imel veljavno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, in ne za celotno leto.

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KOMENTARJI20

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suleol
08. 08. 2026 10.15
tevez 30let ga je oddajal vlozil vanga 100€ zdele bo pa za davek jokal haha
Odgovori
0 0
Mclaren
08. 08. 2026 10.12
A je oddajal na črno?
Odgovori
0 0
Darko32
08. 08. 2026 08.42
Ta primer samo kaže boljševistično ideologijo kako ljudi krasti in nič delati. Namreč če lokacija, katera je predmet oddajanja ni več v funkciji in ni v skladu z standardom se avtomatično mora prepovedati oddajati in tukaj vidimo lepo razmišljanje davčnega organa. Njih boli joka pa če tudi oddajajo sekret. Zato je ta primer lep primer zakaj je na Balkanu toliko sistemske korupcije in kriminala. Isto je pri nas, saj so učenci istih učiteljev tudi pri nas. Če bi bila vsaj malo fleksibilna bi avtomatično mu prekinili, da izvaja prostore v najem in bi naredili zapisnik o ogledu prostorov, ter izdali odločbo o prenehanju obstoja prostorov za oddajo v najem. Tega ne bodo naredili, ker kapitulirajo kako bodo kradli.
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+2
2 0
Medo888
07. 08. 2026 21.54
Tujci hodijo k nam v kampe voda kar teče v kopalnicah .... Dejmo začeti šparat vodo
Odgovori
+2
3 1
Mclaren
08. 08. 2026 10.12
Od tujcev pobiraš davek genij
Odgovori
0 0
Medo888
07. 08. 2026 21.53
Ne peri avta čuvaj vodo
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+3
3 0
txoxnxy
07. 08. 2026 21.31
Pa niso imeli samo brkov kot Bavarci ampak tudi brado po zaslugi Merklove .
Odgovori
+3
3 0
txoxnxy
07. 08. 2026 21.28
Slovenci tudi moramo plačevat cestnino in vinjete čeprav so ceste neprevozne .
Odgovori
+5
5 0
Diavolo 666
07. 08. 2026 21.04
Ne bi se čudil , da je sam podtaknil požar 🤭
Odgovori
-3
1 4
Šestka6
07. 08. 2026 20.41
Apartman5 na 1919? Ali začnemo zbirati zamaške?
Odgovori
+1
3 2
Tomaž Hacin
07. 08. 2026 20.28
Hrvaška je pojem zase, tam se nikoli ne ve kaj te čaka.
Odgovori
+2
2 0
Prelepa Soča
07. 08. 2026 19.55
In čemu naj bi bili hrvaški zakoni zanimivi za Slovenijo? Jaz npr.,kot sobodajalec, se v primeru take nesreče, odjavim na AJPESU in to je to. Ko bi apartma zopet usposobil za oddajanje, se bi zopet prijavil na AJPES-u in ponovno začel mesečno plačevati ZZZS in ZPIZ, trenutno je dobrih 47€ + seveda DDV na provizije Bookinga ipd. platform + dohodnina....
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+1
1 0
Morskadeklica123
07. 08. 2026 19.53
To je nas pa res zanimalo!
Odgovori
+3
3 0
Slabnick
07. 08. 2026 19.52
Ta apartma je bil blizje 200€ kot pa 50€. Pa verjem, da mogoce bi neka skromna druzina lepse pustila za sabo kot tejle ki so bili.
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+2
2 0
asdfghjklč
07. 08. 2026 19.48
Namesto da dajo recimo 50 eur na noč, naj dajo 200 eur na noč ... vam povem ... tja bodo prišli sami taki, ki imajo nekaj pod palec in tudi čuvali bodo. To, da pa oddajaš za par 10 eur na noč, pa itak, da se vsa gmad spravi tja.
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-4
2 6
suleol
08. 08. 2026 10.17
un k ma za 200 nebo sel v porec
Odgovori
0 0
flexilbe principles
07. 08. 2026 19.42
Hvala za ta izredno relevanten članek, saj smo skoraj vsi lastniki luksuznih apartmajev na Hrvaškem, ki so pravkar pogoreli in zdaj ne vemo, kako in kaj.
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+2
4 2
proofreader
07. 08. 2026 19.42
So poklicali nemškega veleposlanika na zagovor?
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+1
3 2
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