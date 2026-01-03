Naslovnica
Tujina

Po požaru v Crans Montani identificirali prve smrtne žrtve

Crans Montana, 03. 01. 2026 12.52 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA Ti.Š.
Žalovanje v Švici

Dva dni po uničujočem požaru na novoletni zabavi v baru v švicarskem smučarskem letovišču Crans Montana je policija identificirala prve štiri od 40 smrtnih žrtev. Skoraj polovico od 119 huje poškodovanih bodo po navedbah pristojnih organov zdravili v tujini.

Švicarska policija je danes sporočila, da so preiskovalci identificirali posmrtne ostanke 21-letne ženske, 18-letnega moškega ter 16-letnega dekleta in 16-letnega fanta. Vsi so švicarski državljani. Trupla so že predali družinam, medtem ko identifikacija drugih žrtev še poteka, so še navedli.

Sveče v spomin na žrtve uničujočega požara.
Sveče v spomin na žrtve uničujočega požara.
FOTO: Profimedia

Od 119 poškodovanih so jih do petka identificirali 113, med njimi 71 Švicarjev, 14 Francozov, 11 Italijanov, štiri Srbe ter posameznike iz drugih držav.

Skoraj polovico poškodovanih bodo zdravili v tujini, je danes sporočil švicarski zvezni urad za civilno zaščito. Do najkasneje jutri bodo v tujino prepeljali 50 pacientov, pri čemer jih bodo sprejele bolnišnice v Franciji, Italiji, Nemčiji in Belgiji.

Vodja centra za opekline v otroški bolnišnici v Zürichu Kathrin Neuhaus je za javno radiotelevizijo SRF povedala, da tam zdravijo pet mladoletnikov. Nekateri imajo opekline na več kot 70 odstotkih telesa.

Med državami, ki so ponudile zdravljenje poškodovanih v svojih bolnišnicah, je tudi Slovenija.

Preberi še Preživeli s hudimi opeklinami tudi na zdravljenje v Slovenijo?

Z ministrstva za zunanje in evropske zadeve so včeraj pojasnili, da je Švica prek mehanizma Evropske unije za civilno zaščito zaprosila za pomoč pri zdravljenju pacientov z opeklinami. Ali se je odzvala na ponudbo Slovenije, z ministrstva še niso odgovorili.

požar Crans Montana žrtve poškodovani

Čigava je nafta in kdo jo je ukradel?

