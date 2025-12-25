Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Po pozivih k ustavitvi širjenja naselbin se je odzval Izrael: Diskriminatorno

Tel Aviv/Ramala, 25. 12. 2025 11.30 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA
Zahodni breg

Izrael se je ostro odzval na sredino skupno izjavo, v kateri je 14 držav obsodilo načrtovano vzpostavitev 19 novih judovskih naselbin na zasedenem Zahodnem bregu in pozvalo k ustavitvi njihovega širjenja nasploh. Po besedah zunanjega ministra Gideona Sara je tak poziv moralno napačen in diskriminatoren do Judov.

"Izrael odločno zavrača izjavo tujih držav glede odločitve kabineta o naselbinah v Judeji in Samariji," je na omrežju zapisal izraelski zunanji minister Gideon Sar, pri čemer je imel z Judejo in Samarijo v mislih Zahodni breg, ki ga Izrael nezakonito okupira od leta 1967.

Poudaril je, da tuje države ne bodo omejevale pravice Judov do življenja v Izraelu, vsak tak poziv pa je po njegovem "moralno napačen in diskriminatoren do Judov".

Bezalel Smotrič grozi s priključitvijo Zahodnega brega
Bezalel Smotrič grozi s priključitvijo Zahodnega brega
FOTO: AP

Skupina 14 držav, med njimi Francija, Združeno kraljestvo in Nemčija, je v sredo v skupni izjavi obsodila vzpostavitev novih judovskih naselbin na Zahodnem bregu ter izrazila jasno nasprotovanje kakršni koli obliki priključevanja ozemelj in širjenju nezakonitih judovskih naselbin.

S tem so se odzvale na odločitev izraelskega varnostnega kabineta, ki je minuli konec tedna v okviru prizadevanj proti ustanovitvi palestinske države odobril vzpostavitev 19 novih naselbin na Zahodnem bregu. S tem se število odobrenih judovskih naselij na območju v zadnjih treh letih zvišalo na 69.

Preberi še Štirinajst držav obsodilo izraelsko širitev naselbin na Zahodnem bregu

Potezo je medtem obsodila tudi Palestinska uprava na Zahodnem bregu, ki je sporočila, da tega ravnanja ni mogoče "ločiti od izraelske sistematične politike (...), katere cilj je preprečiti kakršno koli resnično možnost vzpostavitve neodvisne in suverene palestinske države". Hkrati je Ramala obsodila tudi "pospešeno krajo palestinske zemlje" in "stopnjevanje terorizma naseljencev".

palestina izrael zahodni breg naselbine

Trump otrokom: Ne bomo dovolili, da bi v ZDA prišel 'slab Božiček'

SORODNI ČLANKI

Štirinajst držav obsodilo izraelsko širitev naselbin na Zahodnem bregu

Izrael odobril 19 novih judovskih naselbin na Zahodnem bregu

ZDA bodo Izraelu odrekle podporo, če si bo priključil Zahodni breg

Ob izpustitvi palestinskih zapornikov prepovedali slavje

  • Služba
  • Pravna pomoč za ceno malice
  • Nepremičnine
  • Nekdanji partner
  • Pridobite brezplačen nasvet
  • Zavarovanje pravne zaščite v prometu
  • Ali se vaša služba nikoli ne konča?
  • Družina
  • Mobing
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Najboljši učitelj na svetu: Ko učenci postanejo srce pouka
Brez privilegijev in polno ljubezni: skrivnost vzgoje princa Georgea
Brez privilegijev in polno ljubezni: skrivnost vzgoje princa Georgea
Očetova obljuba: Držal jo bom, dokler bo to možno
Očetova obljuba: Držal jo bom, dokler bo to možno
To je popolno ime za deklico po mnenju umetne inteligence
To je popolno ime za deklico po mnenju umetne inteligence
zadovoljna
Portal
Trpi za hudo boleznijo, čaka jo presaditev pljuč
Dnevni horoskop: Levi bodo hvaležni, strelci optimistični
Dnevni horoskop: Levi bodo hvaležni, strelci optimistični
25 prazničnih vprašanj z Natalijo Bratkovič
25 prazničnih vprašanj z Natalijo Bratkovič
Zimski modni kos, ki ga ima v omari vsaka
Zimski modni kos, ki ga ima v omari vsaka
vizita
Portal
5 sezonskih sadežev, ki jih telo pozimi res potrebuje
Piješ preveč alkohola?
Piješ preveč alkohola?
Zakaj vas koža srbi ponoči?
Zakaj vas koža srbi ponoči?
Znaki, da vaše telo ne prenaša več kofeina
Znaki, da vaše telo ne prenaša več kofeina
cekin
Portal
Kje v Evropi imajo najvišje pokojnine?
Božična torta zamajala imperij modne ikone
Božična torta zamajala imperij modne ikone
Babica: Vnukom ne kupujem daril
Babica: Vnukom ne kupujem daril
Božič: kje v Evropi kupujejo največ in kaj se najbolj prodaja?
Božič: kje v Evropi kupujejo največ in kaj se najbolj prodaja?
moskisvet
Portal
Se še spomnite poljuba, ki je navdušil Slovenijo?
To se zgodi v vaših ustih, ko jeste sladkor
To se zgodi v vaših ustih, ko jeste sladkor
S tem je obseden David Beckham
S tem je obseden David Beckham
Veseli december: kako se spopadati z osamljenostjo?
Veseli december: kako se spopadati z osamljenostjo?
dominvrt
Portal
Ta skrivnost doma je tako nenavadna, da je skoraj neverjetna
Pozabite na strupe: učinkoviti naravni načini, kako se znebiti miši in podgan
Pozabite na strupe: učinkoviti naravni načini, kako se znebiti miši in podgan
Kam z vsemi steklenimi kozarci za vlaganje?
Kam z vsemi steklenimi kozarci za vlaganje?
5 mest, ki jih ne bi smeli čistiti
5 mest, ki jih ne bi smeli čistiti
okusno
Portal
Tako boste pripravili najboljše kuhano vino
Hitra pečenka: Kako speči svinjsko ribico, da bo sočna in mehka?
Hitra pečenka: Kako speči svinjsko ribico, da bo sočna in mehka?
Kremna sladica brez peke za posebne trenutke
Kremna sladica brez peke za posebne trenutke
Najboljša živila za praznične priloge, ki zasijejo ob glavni jedi
Najboljša živila za praznične priloge, ki zasijejo ob glavni jedi
voyo
Portal
Jelenček Niko 2
Tudi to je božič
Tudi to je božič
Sandokan
Sandokan
Tačke na patrulji: Film
Tačke na patrulji: Film
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1425