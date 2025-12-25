Po pozivih k ustavitvi širjenja naselbin se je odzval Izrael: Diskriminatorno

"Izrael odločno zavrača izjavo tujih držav glede odločitve kabineta o naselbinah v Judeji in Samariji," je na omrežju zapisal izraelski zunanji minister Gideon Sar, pri čemer je imel z Judejo in Samarijo v mislih Zahodni breg, ki ga Izrael nezakonito okupira od leta 1967.
Poudaril je, da tuje države ne bodo omejevale pravice Judov do življenja v Izraelu, vsak tak poziv pa je po njegovem "moralno napačen in diskriminatoren do Judov".
Skupina 14 držav, med njimi Francija, Združeno kraljestvo in Nemčija, je v sredo v skupni izjavi obsodila vzpostavitev novih judovskih naselbin na Zahodnem bregu ter izrazila jasno nasprotovanje kakršni koli obliki priključevanja ozemelj in širjenju nezakonitih judovskih naselbin.
S tem so se odzvale na odločitev izraelskega varnostnega kabineta, ki je minuli konec tedna v okviru prizadevanj proti ustanovitvi palestinske države odobril vzpostavitev 19 novih naselbin na Zahodnem bregu. S tem se število odobrenih judovskih naselij na območju v zadnjih treh letih zvišalo na 69.
Potezo je medtem obsodila tudi Palestinska uprava na Zahodnem bregu, ki je sporočila, da tega ravnanja ni mogoče "ločiti od izraelske sistematične politike (...), katere cilj je preprečiti kakršno koli resnično možnost vzpostavitve neodvisne in suverene palestinske države". Hkrati je Ramala obsodila tudi "pospešeno krajo palestinske zemlje" in "stopnjevanje terorizma naseljencev".
