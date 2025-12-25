Po pozivih k ustavitvi širjenja naselbin se je odzval Izrael: Diskriminatorno

"Izrael odločno zavrača izjavo tujih držav glede odločitve kabineta o naselbinah v Judeji in Samariji," je na omrežju zapisal izraelski zunanji minister Gideon Sar, pri čemer je imel z Judejo in Samarijo v mislih Zahodni breg, ki ga Izrael nezakonito okupira od leta 1967.

Poudaril je, da tuje države ne bodo omejevale pravice Judov do življenja v Izraelu, vsak tak poziv pa je po njegovem "moralno napačen in diskriminatoren do Judov".