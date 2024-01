Po skoraj praznih ulicah Quita patruljirajo vojaki. Noboa: Smo v vojni

Najnovejša kriza je izbruhnila, ko so oblasti v ponedeljek sporočile, da je iz zapora pobegnil eden najmočnejših šefov mamilarske mafije v državi Jose Adolfo Macias , znan pod vzdevkom Fito. V torek je iz zapora pobegnil še vodja mamilarskega kartela Los Lobos, Fabricio Colon Pico , ki so ga prejšnji teden aretirali zaradi domnevne vpletenosti v zaroto za umor ekvadorskega pravosodnega ministra.

Noboa je uvedel izredne razmere in policijsko uro, tolpe pa so odgovorile z vojno napovedjo in zagrozile, da bodo pobijale tako policiste kot civiliste. V zaporih so izbruhnili izgredi, oboroženi napadi pa so zahtevali najmanj deset življenj. Zaporniki v petih zaporih zadržujejo več kot 130 zaporniških uslužbencev, poroča BBC.

V pristaniškem mestu Guayaquil so oboroženi napadalci v torek vdrli na sedež televizijske postaje v državni lasti in nekaj časa med prenosom v živo terorizirali novinarje in druge zaposlene. Po napadu na televizijsko postajo je Noboa, ki je na položaju manj kot dva meseca, izdal ukaz, naj kriminalne združbe nevtralizirajo.

"Smo v vojni in ne moremo popuščati terorističnim skupinam," je v sredo povedal za radio Canela. Obljubil je, da se bo neusmiljeno spopadel z več kot 20.000 člani terorističnih organizacij.