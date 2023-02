Po preiskavi sefa aretirali Tarabello, policisti pridržali tudi Cozzolina

Belgijska policija je pridržala belgijskega poslanca Evropskega parlamenta Marca Tarabello, potem ko je v okviru preiskave korupcijskega škandala o podkupovanju s strani Maroka in Katarja preiskala njegov bančni sef. Pozneje so v Italiji prijeli še enega evroposlanca, domnevno vpletenega v škandal, in sicer Italijana Andrea Cozzolina.

Belgijsko zvezno tožilstvo je sporočilo, da so organi pregona zjutraj izvedli več racij, v katerih so preiskali sef 59-letnega Marca Tarabelle v mestu Liege in pisarno v mestni hiši občine Anthisnes, kjer je poslanec župan. Sodnik se bo še odločil, ali bo proti poslancu po zaslišanju vložena obtožnica, je še sporočilo tožilstvo.

icon-expand Marc Tarabella FOTO: Profimedia

Kasneje je Cozzolinov odvetnik Dezio Ferraro sporočil, da so njegovega klienta v okviru preiskave korupcijskega škandala v Evropskem parlamentu in na podlagi naloga belgijskega tožilstva aretirali v Italiji. Zaradi zdravstvenih težav je Cozzolino sicer trenutno na kliniki v Neaplju. Evropski parlament je 2. februarja zaradi preiskave izglasoval odvzem imunitete tako Tarabelli kot Cozzolinu. Poleg tega so v poslanski skupini socialistov (S&D) Tarabelli ukinili članstvo, Cozzolino pa je iz nje izstopil sam. Oba sta sicer vztrajala, da sta nedolžna, Tarabella pa je izjavil, da se veseli priložnosti, da očisti svoje ime.

icon-expand Andrea Cozzolino FOTO: Profimedia

V povezavi s preiskavo so preiskovalci že decembra, ko je afera izbruhnila, izvedli racije na več naslovih, med drugim na domovih in v pisarnah v Belgiji, Italiji in Grčiji. Zasegli so 1,5 milijona evrov v gotovini, računalnike in mobilne telefone.

Zaradi vpletenosti v škandal, ki je močno pretresel Evropski parlament, so se v priporu znašli še štirje drugi osumljenci. To so nekdanji evropski poslanec Antonio Panzeri, nekdanja podpredsednica parlamenta Eva Kaili, parlamentarni pomočnik in njen partner Francesco Giorgi ter vodja nevladne organizacije No Peace Without Justice, Niccola Figa-Talamanca. Figo-Talamanco so 6. februarja nato izpustili. Panzeri je prejšnji mesec sklenil dogovor s tožilstvom v zameno za nižjo kazen. Preiskovalcem naj bi povedal, da je Tarabelli dal "med 120.000 in 140.000 evrov" za pomoč pri urejanju zadev, povezanih s Katarjem.