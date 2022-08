Po prenosu okužbe opičjih koz na psa WHO poziva k previdnosti

Svetovna zdravstvena organizacija je ljudi, ki so okuženi z opičjimi kozami, pozvala, naj živali ne izpostavljajo virusu. Njihov poziv je prišel po tem, ko je v javnost prišla informacija o primeru prenosa virusa s človeka na psa. Ob tem sicer opozarjajo, da cepljenje proti opičjim kozam ni popolna rešitev za virus in ne bo izpolnilo vseh pričakovanj, prav tako pa ni 100-odstotno učinkovito.

Prejšnji teden je medicinska revija The Lancet poročala o prvem prenosu virusa opičjih kos s človeka na žival. Na italijanskega hrta sta virus prenesla lastnika iz Pariza. "To je prvi prijavljeni primer prenosa s človeka na žival in verjamemo, da je to tudi prvi primer okužbe psa," je dejala Rosamund Lewis, ki je pri Svetovni zdravstveni organizaciji (WHO) zadolžena za virus opičjih koz.

icon-expand Italijanski hrt (slika je simbolična) FOTO: Shutterstock

Strokovnjaki so se sicer zavedali teoretičnega tveganja, da bi lahko prišlo tudi do takšnega preskoka okužbe, je po poročanju France 24 dejala Lewisova in dodala, da so agencije za javno zdravje obolelim s to boleznijo že svetovale, naj se "izolirajo od svojih hišnih ljubljenčkov". Ob tem je še poudarila, da je ravnanje z odpadki ključnega pomena za zmanjšanje tveganja kontaminacije tudi živali izven gospodinjstev. Opozorila je, da takoj ko se virus preseli v drugo okolje oz. v drugo populacijo, obstaja možnost, da se bo razvijal drugače in mutiral. Za zdaj sicer glavna skrb ostaja ob morebitnem preskoku živali izven gospodinjstev. Kot je pojasnil direktor WHO za nujne primere Michael Ryan, bi namreč razširitev virusa med živalmi z gosto populacijo predstavljala izjemno nevarno situacijo. Virus bi se, kot poudarja, v tem primeru lahko razširil z veliko hitrostjo. A ob tem je poudaril, da ni razloga za skrb glede hišnih ljubljenčkov, saj ne verjame, da bi se virus pri okužbi enega samega psa razvil hitreje, kot se razvija pri ljudeh. A priznava, da moramo kljub temu ostati pozorni. WHO svari pred polaganjem vseh upov v cepljenje proti opičjim kozam WHO je medtem danes opozorila, da cepljenje proti opičjim kozam ni popolna rešitev za virus in ne bo izpolnilo vseh pričakovanj, prav tako pa ni 100-odstotno učinkovito. Medtem je organizacija sporočila, da je bil zabeležen tudi prvi prenos opičjih koz s človeka na psa, pri čemer obstaja nevarnost mutacije virusa.