Po prepovedi dela ZN v Afganistanu ukinjajo nekatere humanitarne programe

Potem ko so talibani Afganistankam med drugim prepovedali tudi delo v humanitarnih organizacijah, so bili v Združenih narodih zaradi pomanjkanja delavk primorani ustaviti nekatere humanitarne programe.

V skupni izjavi ZN, v kateri so predstavniki organizacije v sredo sporočili, da ukinjajo nekatere "časovno kritične programe", so v organizaciji posvarili tudi pred morebitnim prihodnjim ukinjanjem drugih programov. Povedali so, da brez delavk ne morejo zagotoviti "načelne" humanitarne pomoči. "To, da se ženskam prepove humanitarno delo, ima takojšnje življenjsko nevarne posledice za vse Afganistance. Nekateri časovno kritični programi so se že morali začasno ustaviti zaradi pomanjkanja ženskega osebja," so zapisali. Ob tem so opozorili tudi, da so talibani ženskam prepovedali delati v humanitarnih organizacijah v času, ko več kot 28 milijonov ljudi v Afganistanu potrebuje pomoč, saj se država "spopada s tveganjem lakote, gospodarskega upada, zakoreninjene revščine in brutalne zime".

icon-expand Talibani so ženskam prepovedali tudi šolanje. FOTO: Profimedia

Predstavniki ZN so povedali, da si bodo kljub prepovedim še naprej prizadevali za nadaljevanje humanitarnih akcij, ki rešujejo življenja, poroča CNN. Ob tem so ponovno obsodili talibansko omejevanje pravic žensk. "Dejanske oblasti pozivamo, naj ponovno pretehtajo in razveljavijo to direktivo in vse direktive, ki ženskam prepovedujejo vstop v šole, univerze in javno življenje," so zapisali v izjavi in dodali, da si nobena država ne more privoščiti, da bi iz "procesa prispevanja k družbi izključila polovico populacije".

icon-expand Talibani so ženskam prepovedali delo v nevladnih organizacijah in obiskovanje univerz. FOTO: Shutterstock

Že pred sredinim obvestilom ZN o tem, da ukinjajo nekatere humanitarne programe, se je na talibansko prepoved ženskega dela odzvalo več mednarodnih organizacij, ki so zaradi prepovedi prekinile svoje dejavnosti v Afganistanu. Med temi organizacijami so bile tudi humanitarne organizacije, kjer so strogo obsodili prepoved ženskam, da delajo, in dejali, da brez predanega ženskega osebja, ki je bistvenega pomena za dostop do žensk, ki nujno potrebujejo pomoč, ne morejo delati.