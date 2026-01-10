Po prepovedi družbenih omrežij: Nekateri 'svobodni', drugi s ponarejenimi profili

Deset platform, vključno s Facebookom, Instagramom in TikTokom, za tisoče avstralskih otrok, starih 16 let in manj že več kot mesec dni uradno ni več na voljo. Avstralija je namreč kot prva država na svetu mlajšim od 16 let prepovedala uporabo omrežij, ukrep pa je premier Anthony Albanese označil za eno največjih družbenih in kulturnih sprememb v državi. Prepričan je, da bo reforma otrokom omogočila, da preprosto uživajo otroštvo. Prav tako je dejal, da bo prepoved odmevala po svetu in da bi o podobnih ukrepih lahko začele razmišljati tudi druge države, poroča britanski BBC. Kako je to vplivalo na njihov vsakdan?

Amy se prvič po letih počuti svobodno. Mesec dni po uvedbi prepovedi družbenih medijev za najstnike v Avstraliji za BBC pripoveduje, da je odklopljena od telefona in da se je njena dnevna rutina spremenila. 'Odvajanje' od družbenih omrežij je imelo na njo pozitiven učinek. Dva dni po začetku prepovedi je bilo sicer hudo, nenehno je segala po telefonu, a do četrtega den je bilo že bolje. Mesec dni kasneje več časa preživlja v naravi, namesto Snapchata, čas nameni za tek, opisuje.

A vsi niso imeli iste izkušnje. Trinajstletni Aahil ni prebral več knjig, se več ukvarjal s športom ali se začel učiti igrati na instrument.

Namesto tega vsak dan preživi približno dve uri in pol na različnih platformah družbenih medijev, enako kot pred uvedbo prepovedi. Še vedno ima svoja računa YouTube in Snapchat z lažnim rojstnim datumom in večino časa preživi na igralni platformi Roblox in Discord, platformi za sporočanje, priljubljeni med igralci, nobena od njiju ni prepovedana.

"Pravzaprav se ni nič spremenilo," pravi Aahil, saj ima večina njegovih prijateljev še vedno aktivne račune na družbenih medijih.

Vendar je njegova mama Mau opazila spremembo. Trinajstletni Aahil zdaj preživi več kot dve uri predvsem z igranjem iger. "Je bolj muhastega razpoloženja," pravi in dodaja, da porabi več časa za igranje videoiger kot prej. Ko je bil na družabnih medijih, je bil vsaj bolj komunikativen, pravi mama.

Tudi 15-letna Lulu pripoveduje, da si je preprosto ustvarila nov račun za TikTok in Instagram. Ker pa večina njenih prijateljev tega ni storila, se počuti bolj osamljeno, njihovo druženje se v nasprotju s pričakovanji ni prestavilo na prosto. Namesto tega res več bere, a je postala manj družabna, piše BBC.

Psihologinja Christina Anthony pojasnuje, da so lahko razpoloženja posledica kratkoročnih učinkov prepovedi na uravnavanje čustev. Za mnoge najstnike družbeni mediji namreč niso le zabava, so orodje za obvladovanje dolgčasa, stresa in socialne tesnobe ter za iskanje pomiritve ali povezave. Ko je dostop moten, lahko nekateri mladi sprva občutijo razdražljivost, nemir ali občutek socialne odklopljenosti ... Ne zato, ker bi bila platforma sama po sebi bistvena, ampak zato, ker je bil odstranjen znani mehanizem spoprijemanja s težavami, pojasnjuje.

Če tehnološka podjetja novih pravil ne bi upoštevala, jim grozi kazen v višini do 49,5 milijona avstralskih dolarjev (približno 28,2 milijona evrov).