Po prepovedi izobraževanja žensk v Kabulu: 'Zdaj sem nihče'

Študenti in dijaki afganistanskih univerz so se po zimskih počitnicah vrnili v šolske klopi, študentke in dijakinje pa medtem lahko le nemočno spremljajo krčenje svojih svoboščin. Univerz in srednjih šol jim namreč ni dovoljeno obiskovati, njihovi bratje pa nadaljujejo šolanje brez njih.

Ministrstvo za šolstvo je konec lanskega leta ženskam odvzelo težko zasluženo pravico, obiskovanje šol in univerz. Leta 2021, ko so talibani prevzeli oblast v Afganistanu, so se namreč ženske lahko šolale. A to je bil privilegij, ki je trajal le malo časa. "Zdaj sem nihče," je dejala Atefa, študentka četrtega letnika računalništva. "Moj načrt je bil končati univerzo, magistrirati in nato tudi doktorirati. Želela sem delati in služiti svojemu narodu, ljudem, svoji državi. Zdaj tega ne morem storiti."

icon-expand Ženske v Afganistanu FOTO: AP

Vedno več je mladih žensk, ki obupano iščejo izhod iz te situacije in žalujejo za dnevi, ko so lahko sedle v šolske klopi in vsaj za trenutek stremele k boljšemu življenju, poroča BBC. Atefa je želela postati razvijalka spletnih strani, opravila je tudi vse izpite, vendar je celoten študij zdaj šel v nič. "S prijateljicami smo se zelo zavzeto učile, da bi opravile vse izpite, vendar se moje sanje niso uresničile. Končale so se," je razočarano priznala.

Ženske v Afganistanu so se soočile z omejevanjem svobode skoraj vsakodnevno, ko so jim talibani vztrajno zmanjševali svoboščine in pravice ter jih izrinili iz javnega prostora vse od obiskovanja zabaviščnih parkov, fitnesov in skupnih treningov do obiskovanja univerz in srednjih šol. Več talibanskih uradnikov sicer trdi, da je prepoved le začasna. Predstavili so različne razlage od domnevnih kršitev strogega kodeksa oblačenja in pomanjkanja sredstev do potrebe po preoblikovanju učnih načrtov v skladu z islamskimi smernicami. Mnogi se sprašujejo, če gre res samo za uradne stvari, saj naj bi glavni svetovalci vrhovnega talibanskega voditelja Hibatullaha Akhundzadija, kleriki, odločno nasprotovali izobraževanju in delu žensk, navaja BBC. Večina univerz je že nekaj časa nazaj uvedla strogo ločevanje šolskih učilnic za moške in ženske."Če nam ukazujejo, da moramo nositi hidžab, to z veseljem storimo," je pojasnila študentka drugega letnika gledališke igre na univerzi v Kabulu. "Če moramo imeti ločene razrede, se tudi strinjamo, samo da nam dovolijo, da se učimo."

Ko je prepoved nastopila, tudi afganistanskim moškim ni bilo vseeno. "Občutek je bil, kot da je na naši univerzi nekdo umrl," je dejal eden izmed študentov. "Vsi so bili zelo vznemirjeni, tudi jaz, vendar sem se bal spregovoriti, da me ne bi talibanska vlada aretirala." "Države ne morejo graditi samo moški," je dejal eden izmed študentov. "Potrebujemo ženske, da delajo z nami." Študentke niso ostale tiho, uprle so se in protestirale, a so jih utišali. V družbenih medijih je bilo moč videti sliko peščice študentk, ki sedijo pred univerzo in berejo knjige. Nekatere so študente pozvale, naj bojkotirajo pouk, dokler univerze ne bodo odprte za vse. To se do zdaj še ni zgodilo, študentje pa pravijo, da ne bi imelo smisla.

