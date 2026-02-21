Naslovnica
Tujina

Po presaditvi poškodovanega srca umrl deček

21. 02. 2026 12.38

Avtor:
Ne.M. STA
Operacija

V Neaplju je umrl dveletni deček, ki je med presaditvijo decembra prejel poškodovano srce. Zaradi napake med prenosom organa v neprimernem zabojniku italijanske oblasti preiskujejo šest zdravstvenih delavcev, poročajo tuje tiskovne agencije.

Srce, namenjeno presaditvi decembra lani, naj bi med transportom prišlo v neposreden stik s suhim ledom, zaradi česar je prišlo do hude poškodbe tkiva. Organ so prepeljali iz Bolzana v Neapelj v neprimernem zabojniku brez termometra, ki bi opozoril medicinsko ekipo na izjemno nizko temperaturo.

Med presaditvijo je deček prejel poškodovano srce.
Med presaditvijo je deček prejel poškodovano srce.
FOTO: Shutterstock

Bolnišnica, v kateri se je zdravil deček, je navedla, da je deček umrl zaradi nenadnega in nepopravljivega poslabšanja zdravstvenega stanja.

Po presaditvi skoraj dva meseca na aparatih

Deček je bil po presaditvi skoraj dva meseca priklopljen na aparate za vzdrževanje življenja. Konzilij pediatričnih specialistov pa je ta teden sklenil, da v njegovem stanju nova presaditev ni mogoča. Opozorili so, da je dolga uporaba omenjenih aparatur lahko škodovala stanju njegovih pljuč, jeter in ledvic.

Italijansko tožilstvo je že sprožilo preiskavo primera, ki je v Italiji sprožil ogorčenje. Šest zdravstvenih delavcev je uradno pod preiskavo. Minister za zdravje Orazio Schillaci je poudaril, da je treba pojasniti okoliščine in pozval k odgovornosti do otroka in njegove družine.

Primer je sprožil široko razpravo o varnosti in postopkih v italijanskem zdravstvenem sistemu.

srce deček smrt neapelj presaditev

Britanska vlada razmišlja o izključitvi princa Andrewa iz nasledstva

Ponekod elektrike ne bo še nekaj dni, na koordinacijskem sestanku bo tudi Golob

Nace Štremljasti
21. 02. 2026 13.17
no samo da je denar za ukronaciste,ostali se pa znajdite.....
Odgovori
+1
1 0
Nikdar več
21. 02. 2026 13.07
2 srčka sta šla... Žalostno.
Odgovori
+1
1 0
