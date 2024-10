Po prestavljenem obisku zaradi orkana Biden vendarle na obisku v Nemčiji

Bidnova pot v Nemčijo bi se morala odviti že minuli teden, ko naj bi se v okviru večdnevnega obiska na prvem srečanju kontaktne skupine za Ukrajino sestal tudi z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Obisk so prestavili zaradi orkana Milton, ki se je zgrnil nad Florido.

Ob okrnjenem programu in zgolj za en dan bo Biden vendarle opravil obisk. Z nemškim kanclerjem naj bi glede na napovedi tako Washingtona kot Berlina potrdila tesne vezi in spregovorila o glavnih svetovnih krizah, na čelu z Ukrajino in Bližnjim vzhodom.

Bela hiša ob tem izpostavlja podporo, ki jo Kijevu namenja Nemčija, ki za ZDA prispeva drugo največjo količino vojaške pomoči Ukrajini. Na Bližnjem vzhodu obe državi podpirata Izrael in izpostavljata njegovo pravico do obrambe pred Hamasom in Hezbolahom, obenem pa poudarjata pomen končanja konflikta in izognitve širjenju v regiji.

Bidnu in Scholzu se bosta na pogovorih pridružila še francoski predsednik Macron in britanski premier Starmer.