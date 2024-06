Med zagretimi navijači domnevno tudi Vučićev sin, ustavili so ga specialci

Kot poroča Guardian, je bilo v pretep med Angleži in Srbi vpletenih okoli 150 ljudi, dva sta bila lažje ranjena. Pretep se je začel, ko je skupina angleških navijačev želela vstopiti v lokal, kjer so bili že srbski navijači.

"Skupina srbskih navijačev je bila že v lokalu, ko je večja skupina angleških navijačev želela vstopiti. To je sprožilo nesporazum," je dejal vodja policije v Gelsenkirchnu Peter Both. "V tem trenutku je težko reči, kaj je sprožilo pretep, ali to, da so srbski navijači želeli ustaviti Angleže ali provokacije Angležev."