Po primeru Gisele Pelicot Francija z zakonom, ki v ospredje postavlja soglasje

Francoski poslanci so sprejeli zakon, ki posilstvo opredeljuje kot kakršno koli spolno dejanje brez privolitve. Gre za zgodovinsko spremembo kazenske zakonodaje, ki francosko zakonodajo usklajuje z zakonodajo številnih drugih evropskih držav. Zgodovinski korak je spodbudil primer množičnega posilstva Gisele Pelicot.

Sprememba, ki jo mora potrditi še predsednik Emmanuel Macron, bo francosko zakonodajo uskladila z zakonodajo številnih drugih evropskih držav. Francoski kazenski zakonik trenutno posilstvo opredeljuje kot vsakršno spolno penetracijo, storjeno z "nasiljem, prisilo, grožnjo ali presenečenjem". Ne omenja pa izrecno soglasja. Po spremembi bo kazenski zakonik posilstvo ali spolni napad opredelil kot "vsako dejanje brez soglasja". V njem bo zapisano, da mora biti soglasje "informirano, specifično, dano vnaprej in preklicno" ter da ga "ni mogoče sklepati zgolj iz tišine ali odsotnosti odziva žrtve", poroča Guardian.

Pobudo za vključitev soglasja v zakon je spodbudil lanski sodni proces proti nekdanjemu možu Gisele Pelicot in 50 drugim moškim, obsojenim zaradi posilstva ali spolne zlorabe. FOTO: AP icon-expand

Zakon vključuje tudi dosedanjo definicijo, ki določa: "Soglasja ni, če je spolno dejanje storjeno z nasiljem, prisilo, grožnjo ali presenečenjem, ne glede na njihovo naravo." Poleg tega razširja opredelitev posilstva na oralna in analna dejanja penetracije, ki do zdaj niso bila izrecno zapisana v zakonodaji, temveč le uveljavljena v sodni praksi. Predlog zakona je bil že prejšnji teden z veliko večino potrjen v Narodni skupščini, spodnjem domu parlamenta. Spremembi so nasprotovali le člani skrajne desnice. V sredo ga je potrdil še Senat, zgornji dom parlamenta. Senatorji so glasovali 327 : 0 v prid zakonu, pri čemer se jih je 15 glasovanja vzdržalo. Po glasovanju je Marie-Charlotte Garin, poslanka stranke Zelenih, ki je zakonodajno spremembo zagovarjala v parlamentu, dejala: "Ko je ne, je ne. Ko ni ne, to še ne pomeni da. In ko je da, mora biti to resničen da. Popuščanje nikoli več ne bo pomenilo soglasja."

Pobudo je spodbudil primer Gisele Pelicot

Pobudo za vključitev soglasja v zakon je spodbudil lanski sodni proces proti nekdanjemu možu Gisele Pelicot in 50 drugim moškim, obsojenim zaradi posilstva ali spolne zlorabe. Spomnimo, skoraj desetletje je Dominique Pelicot svojo ženo omamljal do skoraj nezavestnega stanja in v njun dom vabil neznance, ki jih je spoznal v spletni klepetalnici, da bi jo posilili in zlorabljali.

Vsi obtoženi so bili spoznani za krive – eden, ki se je pritožil, pa je bil obsojen tudi na pritožbenem sodišču v začetku tega meseca. Primer je osvetlil sivo območje zakonodaje, saj je več obtoženih trdilo, da niso krivi posilstva, ker so verjeli, da Gisele Pelicot spi in da sodelujejo v nekakšni igri. Pravna strokovnjakinja in podpornica novega zakona Catherine Le Magueresse je dejala, da bo zakon mlade moške in ženske spodbudil k razmisleku o "vzajemnosti želje".

Nasprotniki: Osredotočanje na soglasje postavlja žrtev v središče preiskave

Mnogi v Franciji menijo, da je vprašanje soglasja zavajajoče in da je posilstvo treba razumeti ne kot dejanje z ali brez soglasja, temveč kot plenilsko dejanje, poroča Guardian. Po njihovem mnenju osredotočanje na soglasje postavlja žrtev – in ne domnevnega posiljevalca – v središče preiskave. "Soglasje ni pravo vprašanje. Spet daje poudarek žrtvi, ne posiljevalcu," je med lanskim sojenjem v primeru Pelicot dejala Anne-Cecile Mailfert, ustanoviteljica organizacije Fondation des Femmes. "Zahtevamo celovit zakon proti spolnemu nasilju, ki bi odpravil nekaznovanost, ki jo dopuščajo naše institucije – vključno s sistematično preiskavo prijav posilstev, prepovedjo preiskovanja spolne preteklosti žrtev ... Zakon, ki bi vzpostavil okvir in zagotovil sredstva za ukrepanje ter zaščito žrtev posilstva." Odvetnik Gisele Pelicot, Antoine Camus, je bil prav tako skeptičen glede vključitve soglasja v zakon, saj se je bal, da bi se to lahko obrnilo proti žrtvam. "Kaj sploh pomeni soglasje v spolnih zadevah? Na vsako spolno dejanje ali le na posamezno?" je dejal lani. "Naša definicija posilstva danes ni popolna, vendar ima prednost, da se ne ujame v to past."

Zakon pozdravljajo številne organizacije za človekove pravice