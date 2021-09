Po pristanku odprl zasilni izhod in stopil na krilo letala

Ameriška policija je sporočila, da so pridržali potnika letalske družbe American Airlines, ki je odprl zasilna vrata in stopil na krilo letala, ko je slednje pristalo na mednarodnem letališču v Miamiju na Floridi, in vozilo na svoj terminal, poročajo lokalni mediji.

Policijska uprava Miami-Dade (MDPD) je sporočila, da se je dogodek zgodil v sredo zvečer, okoli 19.30. Letalo je sicer prispelo iz Calija v Kolumbiji. Kot so še sporočili, je potnik ob prihodu policistov skočil s krila, policisti pa so ga odpeljali. Incident ni povzročil zamud, iz letala so se lahko nato izkrcali tudi preostali potniki. Imena osumljenca policisti niso objavili. Lokalni mediji pa poročajo, da gre za 33-letnika, sicer ameriškega državljana.

Družba American Airlines je v izjavi potrdila, da je potnik na letu 920, ki je letelo iz Calija, zapustil letalo prek izhoda v sili. "Stranko so organi pregona takoj pridržali. Zahvaljujemo se članom naše ekipe in organom pregona za njihovo strokovnost in hitro ukrepanje," so sporočili iz letalske družbe.