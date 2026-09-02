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Po pritisku študentov naj bi Srbija oktobra volila nov parlament

Beograd, 02. 09. 2026 14.17 pred 2 urama 2 min branja 1

Avtor:
STA
Volitve v Srbiji

Predčasne parlamentarne volitve v Srbiji bodo 25. oktobra, poročajo mediji blizu srbskim oblastem. V prihodnjih dneh naj bi razpustili parlament in s tem izpolnili formalne pogoje za razpis volitev, ki jih že več mesecev zahtevajo tudi študenti na čelu protivladnih protestov.

Po pisanju srbskih Večernjih novosti je bila v državnem vrhu določena časovnica, v skladu s katero bodo volitve 25. oktobra.

V prihodnjih dneh naj bi tako na predlog srbske vlade razpustili narodno skupščino. S tem se bo začela tudi uradna predvolilna kampanja, ki lahko po zakonu traja od 45 do 60 dni.

Volitve v Srbiji
Volitve v Srbiji
FOTO: AP

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je že avgusta napovedal, da bodo parlamentarne volitve v Srbiji potekale 18. ali 25. oktobra.

Predčasne parlamentarne volitve v Srbiji že več mesecev zahtevajo študenti, ki so tudi na čelu več kot leto in pol trajajočih protivladnih protestov. Protesti so se začeli po padcu nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu novembra 2024, v katerem je umrlo 16 ljudi.

Protestniki so sprva zahtevali kaznovanje odgovornih za nesrečo, pozneje pa so demonstracije prerasle v širši izraz nezadovoljstva zaradi sistemske korupcije in represije v državi.

Vučiću se prihodnje leto izteče drugi predsedniški mandat, po srbski ustavi pa za predsednika države ne more več kandidirati. V preteklih mesecih je večkrat omenjal možne datume za parlamentarne volitve, vendar jih doslej ni razpisal. Po nekaterih ocenah tudi zato, ker javnomnenjske raziskave kažejo, da bi njegova stranka SNS volitve lahko izgubila.

Na shodu SNS konec junija je napovedal tudi, da bo še nekaj tednov ostal predsednik stranke, nato pa bo s tega položaja odstopil.

volitve srbija aleksandar vučić

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24ur.com Vučić: Predčasne volitve možne junija
24ur.com Predsedniške volitve bodo 23. oktobra, lokalne 20. novembra
24ur.com Parlamentarno zaslišanje Marte Kos naj bi potekalo 6. ali 7. novembra
24ur.com Vučić napovedal predčasne volitve za 17. december
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KOMENTARJI1

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kapljač1
02. 09. 2026 16.35
Slovenski študenti pa raje na džoint , kot se postaviti zase .
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