Po pritisku študentov naj bi Srbija oktobra volila nov parlament

V prihodnjih dneh naj bi tako na predlog srbske vlade razpustili narodno skupščino. S tem se bo začela tudi uradna predvolilna kampanja, ki lahko po zakonu traja od 45 do 60 dni.

Po pisanju srbskih Večernjih novosti je bila v državnem vrhu določena časovnica, v skladu s katero bodo volitve 25. oktobra.

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je že avgusta napovedal, da bodo parlamentarne volitve v Srbiji potekale 18. ali 25. oktobra.

Predčasne parlamentarne volitve v Srbiji že več mesecev zahtevajo študenti, ki so tudi na čelu več kot leto in pol trajajočih protivladnih protestov. Protesti so se začeli po padcu nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu novembra 2024, v katerem je umrlo 16 ljudi.

Protestniki so sprva zahtevali kaznovanje odgovornih za nesrečo, pozneje pa so demonstracije prerasle v širši izraz nezadovoljstva zaradi sistemske korupcije in represije v državi.

Vučiću se prihodnje leto izteče drugi predsedniški mandat, po srbski ustavi pa za predsednika države ne more več kandidirati. V preteklih mesecih je večkrat omenjal možne datume za parlamentarne volitve, vendar jih doslej ni razpisal. Po nekaterih ocenah tudi zato, ker javnomnenjske raziskave kažejo, da bi njegova stranka SNS volitve lahko izgubila.

Na shodu SNS konec junija je napovedal tudi, da bo še nekaj tednov ostal predsednik stranke, nato pa bo s tega položaja odstopil.