Po pritožbah kopalcev na plaži v Zadru preiskujejo morebiten pojav rotavirusa

Benito Pucara z zadrskega zavoda za javno zdravstvo je za hrvaški časnik Slobodna Dalmacija pojasnil, da so v zadnjih 15 dneh zaradi informacij, da so nekatere osebe imele simptome viroze, večkrat opravili analizo kakovosti morja. Rezultati so pokazali, da je kakovost morske vode ob hotelu druge stopnje, na peščeni plaži v zalivu pa prve.

Dodal je, da so v začetku julija dobili prijavo, da se je v hotelu Donat pojavila okužba. Služba za epidemiologijo je ugotovila dva primera rotavirusa - enega pri odrasli osebi, ki je bivala v hotelu, in enega pri otroku, ki ni bil gost hotela. Pri tem niso izključil možnosti, da sta se z virusom okužila s peskom na plaži.