Po protestih dijakov pridržali več kot 400 ljudi, večino mladoletnih

Aretacije je policija izvedla na protestih, ki so se po stopnjevanju v zadnjem tednu pred srednjimi šolami odvili tudi v torek in so se deloma sprevrgli v nasilje. Dijaki so med drugim zažigali smetnjake in metali različne predmete v policiste, ki so se odzvali s palicami in solzivcem. Poškodovanih je bilo 48 pripadnikov varnostnih sil.

Kot je za televizijo BFMTV v torek zvečer dejal Laurent Nunez , so po vsej državi aretirali 440 ljudi, za približno dve tretjini naj bi bilo odrejeno policijsko pridržanje.

Nunez je poudaril, da nasilje ni nikoli legitimno. "Nič ne opravičuje tega, da pridete v (šolsko) institucijo, da bi protestirali, zamaskirani, z zakritim obrazom in opremljeni s predmeti za obmetavanje, nato pa počakate na posredovanje policistov, samo da bi se spravili nanje," je dejal in dodal, da so nekateri v policiste metali klorovodikovo kislino.

Predsednik Emmanuel Macron je danes ostro kritiziral politike, ki jih je obtožil "legitimiziranja nasilja" na protestih v šolah. Pri tem je imel po poročanju AFP v mislih predvsem skrajno levico.

Kot je dejal, razume zaskrbljenost in jezo dijakov. "Vendar pa nobena od teh razprav in noben od teh strahov ne opravičuje nasilja," je povedal na novinarski konferenci v Madridu ob koncu dvodnevnega obiska v Španiji.

Dijaki v Franciji od prejšnjega tedna pred več sto šolami protestirajo zaradi težav, ki ji vidijo v urnikih, prevelikem številu učencev v razredih in pomanjkanju učiteljev, pa denimo tudi preveč segretih učilnicah med letošnjim vročinskim valom.

Protesti, ki jih spremljajo blokade, so se v torek minuli teden začeli na več srednjih šolah na širšem območju Pariza, odtlej pa so se razširili še na druga mesta po Franciji. Glede na podatke ministrstva za izobraževanje je bilo v torek zaradi protestov prizadetih približno 400 in 3700 srednjih šol v državi.