Po protestih proti policijskemu nasilju v Grčiji izbruhnili spopadi

Fotograf tiskovne agencije France Pressea je s prizorišča poročal, da se je spopad začel, ko se je skupina 200 ljudi odpravila proti policijski postaji na trg Nea Smyrni, kjer je v nedeljo policist z gumijevko pretepel moškega. To se je zgodilo med nadzorovanjem upoštevanja ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa.

Protestni shod se je zgodil po objavi posnetka omenjenega policijskega nasilja na spletu. Nasilni protestniki so na stavbo policije metali kamne in molotovke, policija pa se je na napad odzvala s solzivcem in vodnimi topovi. Protestniki so zažgali tudi nekaj deset smetnjakov, zaradi česar so morali posredovati gasilci.

Policija je sporočila, da je bil policist, ki je utrpel hude poškodbe glave, prepeljan v bolnišnico. Zamaskirani protestniki so napadli tudi novinarje in fotografe, so še sporočile varnostne sile. Po ocenah policije se je protestnega shoda udeležilo 5000 ljudi. Z nazornimi transparenti so policiji sporočali: "Drhal, ven iz naših sosesk"in "Parki so kraji za smeh in ne za zvijanje v bolečinah".