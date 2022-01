Po prvem krogu glasovanja Italija še brez novega predsednika

Izvolitve 13. predsednika italijanske republike sicer po mnenju analitikov ni mogoče pričakovati pred četrtkom. Stranke namreč še niso našle kandidata, ki bi užival večinsko podporo.

So pa danes levosredinske in desnosredinske stranke začele medsebojne pogovore. Med drugim se je vodja skrajno desne stranke Liga Matteo Salvini ločeno sestal z vodjo levosredinske Demokratske stranke (PD) Enricom Letto in vodjo Gibanja pet zvezd Giuseppejem Contejem. Iz Lige in PD so po srečanju Salvinija in Lette sporočili, da sta danes začela dialog, ki ga bosta nadaljevala v torek.

Z voditelji različnih strank je danes govoril tudi premier Mario Draghi, ki se še vedno omenja med možnimi kandidati za predsednika republike. Temu, da bi Draghi zapustil vlado in postal predsednik, sicer nasprotujejo v več strankah.

Formalno se predsedniku Mattarelli sedemletni mandat izteče 3. februarja. V skladu z italijansko ustavo ima predsednik države predvsem protokolarno vlogo. A v zadnjih letih se njegova vloga v italijanski politiki vse bolj krepi. Mattarella je tako že nekajkrat uspešno odigral vlogo razsodnika v italijanski politiki.