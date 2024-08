Po prvi, našli še drugo pošiljko kokaina, ki jo je naplavil orkan Debby

Orkan Debby je v začetku meseca še pustošil po jugovzhodu ZDA. Za seboj pa ni pustil le uničene infrastrukture in naselji, temveč je na obalo Floride prinesel tudi več kot 100 kilogramov prepovedane droge. Ameriška carinska in mejna patrulja v Miamiju je na družbenih omrežjih 4. avgusta objavila fotografije paketov droge in pa sporočila, da so na območju Florida Keys našli 25 paketov kokaina, ki so bili ocenjeni na skupno več kot milijon evrov.

Teden dni pozneje, v ponedeljek, je urad šerifa okrožja Collier sporočil, da so v bližini mesta Everglades City, v Mehiškem zalivu, našli novo pošiljko kokaina, vredno več kot pol milijona evrov.

Šerif okrožja Collier Kevin Rambosk, se je zahvalil navtikom, ki so prijavili najdbo 56-kilogramskega paketa v velikosti mikrovalovne pečice, v njem pa je bilo 25 posamezno zavitih paketov.

Po njihovih navedbah, je bil paket v vodi že kar nekaj časa, saj je bil prekrit z algami in luskami. "Urad za kriminal in droge okrožja, si prizadeva ugptoviti izvor kokaina, so zapisali. Po njihovih besedah, je kokain najverjetneje odplaknila plima z vzhodne obale zaradi nedavnih neurij. "Velike pakete drog, od marihuane, do hašiša in kokaina, pa so ta mesec že našli tudi ob Miamiju in otočju Florida Keys."