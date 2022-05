Po pšenici Indija omejila tudi izvoz sladkorja

Indija, ki velja za največjo svetovno proizvajalko sladkorja in drugo največjo izvoznico za Brazilijo, bo izvoz omejila na 10 milijonov ton za trenutno poslovno leto, ki se konča septembra. Kot je pojasnilo indijsko ministrstvo za prehrano, se je za omejitev izvoza sladkorja odločilo, da bi ohranilo domače zaloge in stabilnost cen v času sezone sladkorja.

Izvoz sladkorja naj bi bil sicer po njihovih navedbah v letošnjem poslovnem letu rekorden, saj imajo podpisane pogodbe za izvoz devetih milijonov ton sladkorja, medtem ko so ga do zdaj izvozili 7,8 milijona ton. Zaradi inflacije in zagotavljanja lastne prehranske varnosti je Indija sredi maja prepovedala izvoz pšenice, potem ko je državo zajel hud vročinski val.