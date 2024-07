Po Putinu in Ši Džinpingu: Viktor Orban se bo srečal še s Trumpom

Orban Bidnovi administraciji ni razkril podrobnostih svojih pogovorov s Putinom in Šijem. Kot je povedal Jake Sullivan, ameriški svetovalec za nacionalno varnost, pogovori niso usklajeni z Ukrajino: "Nakazali so, da imajo velike pomisleke glede kakršnih koli prizadevanj za pogajanja o nekakšnem lažnem miru z Rusijo, ne da bi bili Ukrajinci del teh prizadevanj." Stališče Bidnove administracije je 'nič o Ukrajini brez Ukrajine'. Tudi države EU so se pritožile, da se Orban pogaja brez njihove privolitve, saj Madžarska trenutno predseduje Svetu EU. Madžarska bo še naprej predsedovala Svetu EU do konca leta, kar sovpada z obdobjem, ko bi lahko bil Trump izvoljen za predsednika.

Evropske države so že ostro kritizirale Orbana, ker je odpotoval v Moskvo, da bi govoril s Putinom. Je šele drugi voditelj EU ali Nata, ki se je od začetka vojne odpravil tja. Švedska in več drugih držav EU se je odzvalo z napovedjo, da v znak protesta svojih ministrov ne bodo poslale na seje vlade, povezane z madžarskim predsedovanjem EU. "Madžarska dejanja med predsedovanjem EU so škodljiva in morajo imeti posledice. Švedska zato ne bo sodelovala na politični ravni med neformalnimi sejami vlade v juliju," je v četrtkovi izjavi dejala Jessika Roswall, švedska ministrica za zadeve EU.