Po racijah na Kosovu podpredsednik stranke Srbska lista prevzel odgovornost za napad

"Jaz, Milan Radoičić , od očeta Rajka, rojen v Republiki Srbiji, vas zaradi številnih špekulacij obveščam, da sem skupaj z rojaki s severa Kosova in Metohije 24. septembra prispel na Kosovo, da bi spodbujal srbsko ljudstvo, da se uprejo terorju, ki so mu izpostavljeni," je njegovo izjavo na novinarski konferenci prebral njegov odvetnik. V pismu je "vsem preganjalcem srbskega ljudstva, od Albina Kurtija do številnih tujih pomočnikov", pojasnil, da je opravil vse logistične priprave za obrambo ljudstva, poroča hrvaški Index.

Kot je dejal, o tem ni obvestil nikogar, niti srbskih oblasti, deloval naj bi torej izključno sam. Kot je nadaljeval, so se že prevečkrat umaknili, ker jim je bilo rečeno, da bodo v nasprotnem primeru prispevali k deeskalaciji in da bo Kfor naredil vse, kar je potrebno, da zaščiti srbsko ljudstvo. "Vendar je nasprotna stran to razumela kot šibkost," piše v njegovem pismu. "Posledično so se iz dneva v dan stopnjevale aktivnosti Kurtijevih sil, ki so nezakonito okupirale sever Kosova."

Racije so potekale v občinah Zubin Potok, Zvečan in Severna Mitrovica. V slednji naj bi kosovska policija med drugim pregledala stavbo, v kateri je živel Radoičić, ki so ga kosovske oblasti obtožile vpletenosti v nedeljski napad na policijo.

Po navedbah kosovske policije so racije v treh občinah povezane z nedeljskim napadom na policijsko patruljo v kraju Banjska. Spopadi med policijo in oboroženimi skupinami, ki so sledili, so se nato nadaljevali ves dan, v njih pa so umrli policist in trije napadalci.

Kosovske oblasti so priprle šest domnevnih napadalcev, ki so osumljeni več kaznivih dejanj, vključno s terorizmom. Šest drugih naj bi se po spopadih zdravilo v bolnišnici v južni Srbiji. Oblasti v Beogradu s predsednikom Aleksandrom Vučićem na čelu so vpletenost Srbije v incident večkrat zanikale, Priština pa trdi, da je Srbija napadalcem nudila logistično podporo.

Nato pošilja okrepitve na sever Kosova

Severnoatlantski svet - glavni politični organ za sprejemanje odločitev znotraj zveze Nato - je odločitev o okrepitvi Kforjevih enot sprejel v četrtek, je danes sporočil generalni sekretar Nata na spletni strani zveze. Dodal je, da prisotnost Kforja krepijo že od maja, in poudaril, da so jo po potrebi pripravljeni dodatno prilagoditi.

"Natova misija Kfor ohranja vidno in hitro odzivno prisotnost po celotnem Kosovu. Vedno bomo sprejemali vse potrebne ukrepe za ohranitev varnega okolja in svobode gibanja za vse ljudi, ki živijo na Kosovu. To počnemo nepristransko in v skladu z našim mandatom Združenih narodov," je še pojasnil.