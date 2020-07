Po rasističnem izpadu odstopil direktor podjetja iz Silicijeve doline

Na posnetku, ki ga je kmalu za tem objavila na Instagramu, mu Chanova reče: "Ponovite, kar ste rekli." Moški za sosednjo mizo srepo gleda in je tiho. "Oh, zdaj ste sramežljivi. Povejte še enkrat," ga znova pozove Chanova. Moški ji pokaže sredinca in doda: "To pravim zdaj." Nato reče, da jim bo ameriški predsednik Donald Trump že pokazal ter da bodo morali zapustiti ZDA in vstane od mize. V tistem trenutku se pojavi natakarica, ki je opazila verbalni napad, in gostu naroči, naj takoj zapusti restavracijo. Vendar moški ne odneha s svojimi žaljivkami: "Je*** azijski drek."

Nič hudega sluteča družina je 4. julija v restavraciji v dolini Carmel v Kaliforniji praznovala rojstni dan. Kmalu za tem, ko so slavljenki zapeli "Vse najboljše", se je za sosednjo mizo oglasil moški in začel žaliti družino, ki ga pred tem ni niti opazila. Žalitve in rasistične opazke niso pojenjale, zato je Jordan Chan , ena od prisotnih za mizo, pograbila svoj telefon in ga začela snemati.

Natakarica povzdigne glas in mu zabiča, da ne dovoli, da se tako pogovarja z njenimi gosti. On pa jo vpraša, kdo so, da jih tako brani. "To so naši cenjeni gosti," mu odgovori in ga še enkrat pozove, naj zapusti restavracijo in da ni nikoli več dobrodošel. Posnetek se nato zaključi, Chanova pa je na Instagramu zapisala, da je nestrpnež še nekaj časa nadaljeval s svojim rasističnim izpadom, ki ni bil z ničemer izzvan.

Eden od članov družine je dejal, da sta z ženo v Ameriki že 26 let in da v vseh teh letih nikoli nista doživela nič niti približno rasističnega, vse do tistega večera.

Posnetek je hitro zakrožil po družbenih medijih in mnogi so prepoznali, da je moški s posnetka Britanec Michael Lofthouse, ustanovitelj in izvršni direktor tehnološkega podjetja Solid8. Lofthouse se je zato družini kmalu za tem opravičil: "Moje vedenje na posnetku je grozljivo. To je bil očitno trenutek, ko sem izgubil nadzor in izrekel izjemno škodljive in razdiralne komentarje. Rad bi se globoko opravičil družini Chan. Lahko si zgolj predstavljam stres in bolečino, ki ju čutijo. Vzgojen sem bil, da spoštujem ljudi vseh ras, zato si bom vzel čas, da premislim o svojih dejanjih in se potrudil, da bolje razumem neenakost, s katero se mnogi okoli mene soočajo vsak dan," je zapisal v svoji izjavi za javnost.

Po spletu so se nato pojavile še druge njegove rasistične izjave. Med drugim je nekemu Azijcu zagrozil s smrtjo.