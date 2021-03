Po razlitju nafte podjetje plačalo rekordno globo v višini 1,6 milijarde evrov

Rudarsko podjetje je plačalo rekordno globo v višini 2 milijard dolarjev (1,6 milijarde evrov) zaradi velikega razlitja nafte, ki je maja lani povzročilo eno najhujših okoljskih nesreč v Rusiji. Norilsk Nickel, vodilni svetovni proizvajalec niklja in paladija, je dejal, da so globo plačali v sredo.

Lani maja se je v bližini sibirskega mesta Norilsk v bližnjo reko razlilo 21.000 ton nafte, lastniki elektrarne pa so incident po vsej verjetnosti skušali prikriti, kar je močno razjezilo ruskega predsednika Vladimirja Putina. Ta je razglasil izredno stanje, vodjo elektrarne pa so pridržali. Ruski okoljevarstveniki pa so razlitje označili za okoljsko katastrofo.

icon-expand Razlitje goriva v ruskem Norilsku. FOTO: Twitter

Obrat je sicer v lasti hčerinske družbe Norilsk Nickel, ki je vodilni svetovni proizvajalec niklja in paladija. Putin se je razjezil, potem ko je odkril, da so pristojni za incident izvedeli šele dva dni po razlitju. Guverner regije Aleksadner Uss je Putinu sporočil, da se je z razlitjem nafte seznanil šele, ko so se na družbenih omrežjih pojavile zaskrbljujoče fotografije. Do direktorja Sergeja Lipinaje bil zato Putin zelo oster, med drugim ga je vprašal, če bomo o izrednih razmerah izvedeli šele z družbenih omrežij. V izjavi za javnost je Norilsk Nickel maja lansko leto sicer sporočil, da so o incidentu poročali pravočasno. Nesreča se je zgodila potem, ko so se stebri, ki podpirajo rezervoar za gorivo v elektrarni, začeli pogrezati. Na območju so namreč tla trajno zamrznjena (permafrost), kar je posledica celoletnih nizkih temperatur, s segrevanjem podnebja pa se tla pogrezajo. Nafto je odneslo približno 12 kilometrov od kraja nesreče, reko pa je obarvala v rdečo barvo.

Po obsegu druga največja nesreča v sodobni ruski zgodovini Po obsegu naj bi bila nesreča druga največja v sodobni ruski zgodovini, so ocenili okoljevarstveniki. Onesnaženo je bilo območje 350 kvadratnih kilometrov. Za omenjeno podjetje sicer to ni prva tovrstna nesreča. Leta 2016 so priznali, da je bila nesreča v enem od njihovih obratov kriva za rdeče obarvano bližnjo reko.