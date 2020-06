Po obsežnem razlitju nafte v reko jezni Putin razglasil izredno stanje

Ruski predsednikVladimir Putin je razglasil izredno stanje, potem ko se je 20.000 ton nafte razlilo v reko v bližini sibirskega mesta Norilsk znotraj arktičnega kroga. Nesreča se je zgodila že pretekli petek, ko se je zrušil rezervoar za gorivo v tamkajšnji elektrarni. Putin se je razjezil, potem ko je odkril, da so pristojni za incident izvedeli šele dva dni po razlitju.

Obrat je v lasti hčerinske družbe Norilsk Nickel, ki je vodilni svetovni proizvajalec niklja in paladija. Na videokonferenci v sredo je Putin kritiziral vodjo podjetja zaradi prepoznega odziva. "Zakaj so vladne agencije za to izvedele šele dva dni po nesreči," je Putin spraševal direktorja Sergeja Lipina.Bomo o izrednih razmerah izvedeli šele iz družbenih omrežjih, je Lipinu ostro zabičal Putin.

Guverner regije Aleksadner Uss je Putinu sporočil, da se je z razlitjem nafte seznanil v nedeljo, potem ko so se na družbenih omrežjih pojavile zaskrbljujoče fotografije. Ruski predsednik je že odredil preiskavo, vodjo obrata pa so pridržali.

V izjavi za javnost je Nornickel sporočil, da so o incidentu poročali pravočasno. Nesreča se je sicer zgodila potem, ko so se stebri, ki podpirajo rezervoar za gorivo v elektrarni, začeli pogrezati. Na območju so namreč tla trajno zamrzjena (permafrost), kar je posledica celoletnih nizkih temperatur, s segrevanjem podnebja pa se tla pogrezajo. Nafto je od kraja nesreče odneslo za približno 12 km, reko pa je obarvala v rdečo barvo. Izredno stanje, ki ga je odredil Putin, pomeni, da bodo na območje poslali dodatno pomoč pri čiščenju reke.