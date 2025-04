Po redki možganski krvavitvi zdravniki v želodec deklice shranili del lobanje

V 13 tednih je najstnica preživela kar devet operacij. V najtemnejših trenutkih je celo verjela, da se iz bolnišnice ne bo nikoli vrnila domov. A življenje se ji je naposled povsem zasukalo. Od ohromele leve strani telesa si je danes 16-letna Ellie Morris-Davies opomogla. Ponovno se je morala naučiti hoditi, govoriti, požirati, a naposled je lahko ponosno stopila na oder in zapela.

OGLAS

Maja lani je takrat 15-letna Ellie Morris-Davies začela trpeti zaradi vztrajnih glavobolov in slabosti, močno je postala občutljiva tudi na svetlobo. Kmalu za tem je začela bruhati tudi po 16-krat na dan, zaradi česar so najstnico napotili na preiskavo krvi in magnetno resonanco. Rezultati so pokazali krvavitev v dekličinih možganih, ki jo je povzročal kavernom – skupek abnormalnih krvnih žil.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Kavernom je tip benigne vaskularne malformacije, sestavljen iz abnormalno oblikovanih krvnih žil, ki tvorijo kavernozne votline. Te votline so napolnjene s krvjo, zaradi česar je pretok krvi omejen in so stene krvnih žil pogosto šibke.

Kavernom lahko povzroča epileptične napade, glavobole in druge nevrološke težave, kot sta omotica in nejasen govor. A po podatkih angleške državne zdravstvene službe NHS ima v Združenem kraljestvu kavernom brez simptomov kar eden od 600 prebivalcev. Kavernom s simptomi je diagnosticiran pri približno eni na 400.000 oseb, običajno starih med 20 in 40 let.

V razponu 13 tednov kar devet operacij

Dekličina mama je za Sky News dejala, da je sprva upala, da gre le za hudo migreno, a hčer so kmalu premestili v otroško bolnišnico Alder Hey v Liverpoolu. Najstnica je morala v razponu 13 tednov prestati kar devet operacij, med katerimi so zdravniki izvedli tudi dekompresijsko kraniektomijo. Da bi razbremenili pritisk, so torej najstnici odstranili del lobanje ter ga shranili v njenem lastnem želodcu. Lobanja na ta način do trenutka, ko jo ponovno pričvrstijo na njeno mesto, ostane sterilna. A zdravstveno stanje Ellie se je vmes poslabšalo, zaradi česar je pristala na intenzivni negi. V najtemnejših trenutkih je deklica verjela, da se iz bolnišnice ne bo nikoli več vrnila domov. Preden je okrevala, je namreč staknila tudi redke in nevarne okužbe. Naposled se je stanje izboljšalo. Najstnica ima danes vsakodnevno fizioterapijo, ponovno se je morala naučiti hoditi, govoriti, požirati. Kot je povedala njena mama, so zadnji začeli delovati hčerini prsti. A to je ni ustavilo, da bi naredila vse, da se vrne k svoji strasti – plesu in petju na odru. Najstnica nastopa in pleše že od svojega tretjega leta. Poleg fizioterapije ima tako Ellie vsak dan tudi individualne učne ure s svojim učiteljem plesa. Z vztrajno vadbo pa je deklica že ponovno stopila na oder in zapela. "To je bil izjemno čustven večer," je dejala njena mama. Ellie pa je medtem priznala, da je trenutno še veliko stvari, ki jih ne more narediti, kar je zanjo izjemno frustrirajoče. "Vendar vem, da mi bo uspelo. Komaj čakam, da bom lahko na odru znova pela, plesala in nastopala," je dodala.