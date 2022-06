Po reševanju dojenčice iz razgretega avtomobila so se oglasili gasilci

Po reševanju sedemmesečne deklice iz 40 stopinj Celzija vročega avtomobila, so se oglasili tudi umaški gasilci, ki so sodelovali pri reševanju. Za gasilsko brigado Umag je bila deklica najmlajši otrok, ki so ga kadarkoli rešili iz pregretega avtomobila. Poškodovana ni bila.

Da se je zgodba včeraj za dojenčico končala brez posledic, so zaslužni le gasilci Gasilke brigade Umag, poroča Dnevnik.hr. Dva izmed njih sta podrobneje opisala intervencijo. Gasilec Boris Milić, ki je razbil vetrobransko steklo avtomobila je povedal, da "je bila deklica v avtu zelo preznojena, pordela in razgreta, zato je bilo nujno, da so takoj razbili steklo, vzeli dojenčico iz avtomobila ter jo postavili na hladno". Gasilec Miran Šorgo pa je tisti, ki je splezal v razgreto vozilo in rešil dojenčico. Ta je v otroškem sedežu ležala neprivezana. "Zdelo se mi je, da reševanje traja celo večnost, čeprav je bil odzivni čas reševalcev zelo kratek. Deklica se je zelo glasno jokala," je pretreseno razlagal Šorgo. Povedal je tudi, da so bili pri reševanju prisotni še policisti, ki so se po intervenciji pogovarjali "z nekimi ljudmi" in dodal, da so bili to "verjetno starši, do nas niso prišli." Gasilci so na svojem Facebook profilu objavili posnetek reševanja.

Po pregledu deklice v izolski bolnišnici so sporočili, da ni utrpela poškodb in je že v rokah družine. Oba gasilca pa sta opozorila, da bi se v primeru, da bi deklica v avtu ostala dalj časa, zgodba lahko končala tragično. "Take situacije so nevarne, sploh, ker se bliža poletje." "Starši naj bolj pazijo na svoje otroke," sta bila še jasna. Včeraj smo poročali, da je nemška družina v Umagu v avtomobilu pozabila svojo sedemmesečno deklico, medtem ko so se njeni preostali trije člani s psom v vozičku odpravili na sprehod v mesto.