Po rojstvu sina se Kurz umika iz politike

Naraščaja sta se 35-letni politik in njegova partnerica Susanne Thier razveselila preteklo soboto, sinčka pa sta poimenovala Konstantin. In prav takrat, ko je zagledal svojega potomca, naj bi se v glavi Sebastiana Kurza "zgodil tisti klik", so viri njegove načrte za odhod iz politike opisali za časnik Krone.

Kurz je v začetku oktobra odstopil s kanclerskega položaja zaradi afere glede nezakonitega kupovanja naklonjenega poročanja medijev in prirejenih javnomnenjskih raziskav. Avstrijski parlament mu je sredi novembra s soglasno odločitvijo odvzel poslansko imuniteto in s tem odprl pot za nadaljevanje kazenskega pregona tožilstva za gospodarski kriminal in boj proti korupciji (WKStA). Kurz je sicer očitke vztrajno zavračal in poudarjal, da ga zanima čimprejšnja razjasnitev zadeve.