Po tatovih v Louvre vdrla še voda, uničenih na stotine zvezkov in knjig

Do puščanja vode je prišlo le nekaj tednov po tem, ko so tatovi sredi belega dne ukradli neprecenljive francoske kronane dragulje. Zaradi vdora vode je bilo poškodovanih med 300 in 400 del, večinoma knjig. Kolikšna bo končna številka, še ugotavljajo, poroča BBC.

Do škode je prišlo v egipčanskem oddelku. Gre za gradivo, ki ga uporabljajo egiptologi. Izliv vode naj bi povzročil tehnični problem, znan že več let. Popravila so predvidena za prihodnje leto. Poškodovane zvezke bodo posušili, jih poslali h knjigovezu in restavrirali, preden se vrnejo na svoje police.

Namestnik direktorja muzeja Francis Steinbock je knjige opisal kot egiptološke revije in znanstveno dokumentacijo iz poznega 19. in zgodnjega 20. stoletja. Noben predmet kulturne dediščine zaradi izliva ni bil prizadet, je zatrdil za francosko tiskovno agencijo AFP.