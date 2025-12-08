Svetli način
Tujina

Po tatovih v Louvre vdrla še voda, uničenih na stotine zvezkov in knjig

Pariz, 08. 12. 2025 11.14 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Ne.M.
Komentarji
2

V pariškem muzeju Louvre je prišlo do izliva vode, ki je poškodoval več sto del. Izliv naj bi povzročil tehnični problem, ki je znan že več let. Vodstvo zatrjuje, da bodo poškodovana dela posušili in škode ne bo.

Muzej Louvre
Muzej Louvre FOTO: Shutterstock

Do puščanja vode je prišlo le nekaj tednov po tem, ko so tatovi sredi belega dne ukradli neprecenljive francoske kronane dragulje. Zaradi vdora vode je bilo poškodovanih med 300 in 400 del, večinoma knjig. Kolikšna bo končna številka, še ugotavljajo, poroča BBC.

Do škode je prišlo v egipčanskem oddelku. Gre za gradivo, ki ga uporabljajo egiptologi. Izliv vode naj bi povzročil tehnični problem, znan že več let. Popravila so predvidena za prihodnje leto. Poškodovane zvezke bodo posušili, jih poslali h knjigovezu in restavrirali, preden se vrnejo na svoje police.

Namestnik direktorja muzeja Francis Steinbock je knjige opisal kot egiptološke revije in znanstveno dokumentacijo iz poznega 19. in zgodnjega 20. stoletja. Noben predmet kulturne dediščine zaradi izliva ni bil prizadet, je zatrdil za francosko tiskovno agencijo AFP.

Že tretja težava v zadnjih nekaj mesecih v Louvru

To je že tretji resnejši problem, s katerim se sooča Louvre v zadnjih nekaj mesecih. Novembra so zaradi konstrukcijskih težav morali delno zapreti eno od galerij z grškimi vazami in nekaterimi pisarnami, 19. oktobra pa so štirje vlomilci pobegnili z dragulji, vrednimi 88 milijonov evrov, ki jih še niso našli.

louvre voda vdor vode knjige
KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
mr.poper
08. 12. 2025 12.54
Pri Kremenčkovih , kaj niso pokradli uničila voda -nevredno debate .
ODGOVORI
0 0
but_the_ppl_are_retarded
08. 12. 2025 12.38
+1
Itak, da.ne bo škode...tako, kot pri nas za Halobom.
ODGOVORI
1 0
