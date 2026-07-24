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Po ropu skušal pobegniti s skuterjem, a so ga mimoidoči pretepli

Madrid, 24. 07. 2026 19.46 pred 28 minutami 2 min branja 6

Avtor:
N.Š.
Ropar

Po poskusu ropa zlatarne v španski Malagi so se odvili prizori, ki jih tamkajšnji mediji opisujejo kot filmske. Domnevni ropar je po neuspelem ropu skušal pobegniti s pomočjo sostorilca na motorju, vendar so ga ustavili prebivalci soseske, ga obkolili in pred prihodom policije tudi pretepli. Celotno dogajanje je posnel eden od stanovalcev z balkona svojega stanovanja.

Rop se je zgodil v četrtek zvečer okoli 21. ure v četrti Las Chapas pri zlatarni na ulici Martínez Maldonado. Po navedbah španskih medijev je lastnik ravno zapiral trgovino, ko ga je presenetil moški z obrazom, prekritim z najlonsko nogavico. Po pričevanjih naj bi grozil s paralizatorjem in skušal ukrasti torbo z nakitom.

Ko rop ni uspel, je osumljenec stekel proti sostorilcu, ki ga je z že prižganim motorjem čakal na motorju oziroma skuterju. Pobeg pa se je končal že po nekaj metrih. Najprej je enemu od mimoidočih uspelo roparju spodnesti noge, nato pa je v motor trčil še voznik električnega skiroja, zaradi česar je znova padel na tla.

To je izkoristila množica prebivalcev, ki se je medtem zbrala na ulici. Več ljudi je domnevnega roparja obkolilo, mu snelo motoristično čelado in ugotovilo, da je pod njo nosil najlonsko nogavico, s katero je skušal prikriti svojo identiteto. Na posnetku je videti tudi, kako ga več mimoidočih udarja in brca. Eden od starejših moških je celo pograbil kovinski stol z bližnje terase, vendar so mu drugi preprečili, da bi z njim udaril osumljenca.

Čeprav se je moškemu uspelo za kratek čas iztrgati iz množice in ponovno steči po ulici, so ga prebivalci še naprej zasledovali, dokler na kraj niso prispeli policisti. Policija ga je nato aretirala. Njegov domnevni sostorilec pa je z motorjem pobegnil in ga policija še vedno išče.

Med zasledovanjem naj bi osumljenec v nekem trenutku iz žepa potegnil predmet, ki je bil po navedbah očividcev videti kot paralizator ali drugo orožje, zato so nekateri zasledovalci za hip postali. Kljub temu mu pobeg ni uspel.

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Območje se že leta spopada z organiziranim kriminalom

Dogodek je v Španiji sprožil veliko pozornosti tudi zato, ker se je zgodil na območju Costa del Sol, kjer policija že dlje časa bije boj proti organiziranemu kriminalu. V zadnjih mesecih je razbila več kriminalnih združb, specializiranih za rope stanovanj, trgovin in zlatarn, pri čemer so storilci pogosto uporabljali ukradena motorna kolesa ali skuterje za hiter pobeg.

Kljub temu uradni podatki ne kažejo, da bi bila Málaga med najbolj nevarnimi španskimi mesti. Število premoženjskih kaznivih dejanj se je v provinci v zadnjem letu celo zmanjšalo, zato španski mediji poudarjajo, da je bil tokrat največja posebnost predvsem odziv prebivalcev. Ti niso čakali na prihod policije, temveč so sami stekli za osumljencem, mu preprečili pobeg in ga zadržali do prihoda policistov. 

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KOMENTARJI6

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Celjan78
24. 07. 2026 20.21
še Mijića in Snežića, prosim.
Odgovori
+2
2 0
Tami69
24. 07. 2026 20.24
Si mislil Klukeca?
Odgovori
+1
1 0
Darko32
24. 07. 2026 20.31
Celjan78 tvoje pisanje razumemo, kot nasilje in fizično obračunavanje nad SNEŽIČEM in MIJIČEM. Torej levičar pozivaš k fizičnim napadom nad poslance. Zato je potrebno takšni komentar izrisati nemudoma.
Odgovori
0 0
chubba
24. 07. 2026 20.18
Bravo Španci, tako naredijo pravi dedi.
Odgovori
+4
4 0
Darko32
24. 07. 2026 20.32
Ta primer pove več kot vse drugo. Domačini najbolje poskrbijo za svojo varnost.
Odgovori
0 0
original30
24. 07. 2026 20.09
Upam, da še vedno teče in to proti državi iz katere je prišel.
Odgovori
+7
7 0
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