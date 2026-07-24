Po ropu skušal pobegniti s skuterjem, a so ga mimoidoči pretepli

Rop se je zgodil v četrtek zvečer okoli 21. ure v četrti Las Chapas pri zlatarni na ulici Martínez Maldonado. Po navedbah španskih medijev je lastnik ravno zapiral trgovino, ko ga je presenetil moški z obrazom, prekritim z najlonsko nogavico. Po pričevanjih naj bi grozil s paralizatorjem in skušal ukrasti torbo z nakitom.

Ko rop ni uspel, je osumljenec stekel proti sostorilcu, ki ga je z že prižganim motorjem čakal na motorju oziroma skuterju. Pobeg pa se je končal že po nekaj metrih. Najprej je enemu od mimoidočih uspelo roparju spodnesti noge, nato pa je v motor trčil še voznik električnega skiroja, zaradi česar je znova padel na tla.

To je izkoristila množica prebivalcev, ki se je medtem zbrala na ulici. Več ljudi je domnevnega roparja obkolilo, mu snelo motoristično čelado in ugotovilo, da je pod njo nosil najlonsko nogavico, s katero je skušal prikriti svojo identiteto. Na posnetku je videti tudi, kako ga več mimoidočih udarja in brca. Eden od starejših moških je celo pograbil kovinski stol z bližnje terase, vendar so mu drugi preprečili, da bi z njim udaril osumljenca.

Čeprav se je moškemu uspelo za kratek čas iztrgati iz množice in ponovno steči po ulici, so ga prebivalci še naprej zasledovali, dokler na kraj niso prispeli policisti. Policija ga je nato aretirala. Njegov domnevni sostorilec pa je z motorjem pobegnil in ga policija še vedno išče.

Med zasledovanjem naj bi osumljenec v nekem trenutku iz žepa potegnil predmet, ki je bil po navedbah očividcev videti kot paralizator ali drugo orožje, zato so nekateri zasledovalci za hip postali. Kljub temu mu pobeg ni uspel.