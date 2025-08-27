Po ruskem napadu na ukrajinski rudnik 146 rudarjev več ur ujetih pod zemljo

Ruski napad na rudnik premoga v Ukrajini je terjal življenje enega rudarja, tri pa so bili ranjeni. Sledil je izpad električne energije, zaradi česar je kar 146 rudarjev za več ur ostalo ujetih pod zemljo, je včeraj sporočilo največje ukrajinsko energetsko podjetje DTEK, ki upravlja z rudnikom.

"V napadu so bile poškodovane stavbe in oprema, kar je povzročilo izpad elektrike. Takrat je bilo pod zemljo 146 rudarjev," so dejali. Točne lokacije rudnika v podjetju niso razkrili, je pa vodja sindikata ukrajinskih rudarjev Mihailo Volynets včeraj dejal, da je po ruskem napadu na rudnike Bilozerske blizu mestu Dobropilja v regiji Doneck pod površjem ostalo 148 delavcev. Kot je pozneje dodal, do vse na površje uspeli rešiti do 14.30, poročajo ukrajinski mediji.

Na družbenih omrežjih so zaokrožile tudi fotografije in posnetki gostega črnega oblaka dima nad rudnikom.