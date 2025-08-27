Svetli način
Tujina

Po ruskem napadu na ukrajinski rudnik 146 rudarjev več ur ujetih pod zemljo

Dobropilja, 27. 08. 2025 11.05 | Posodobljeno pred eno minuto

V ruskem napadu na ukrajinski rudnik je bil ubit en rudar, še trije so poškodovani, skoraj 150 rudarjev pa je več ur ostalo ujetih v globinah. "V napadu so bile poškodovane stavbe in oprema, kar je povzročilo izpad elektrike," so sporočili iz energetskega podjetja, ki upravlja z rudnikom. Ujete rudarje so že uspeli uspešno rešiti na površje.

Ruski napad na rudnik premoga v Ukrajini je terjal življenje enega rudarja, tri pa so bili ranjeni. Sledil je izpad električne energije, zaradi česar je kar 146 rudarjev za več ur ostalo ujetih pod zemljo, je včeraj sporočilo največje ukrajinsko energetsko podjetje DTEK, ki upravlja z rudnikom.

"V napadu so bile poškodovane stavbe in oprema, kar je povzročilo izpad elektrike. Takrat je bilo pod zemljo 146 rudarjev," so dejali. Točne lokacije rudnika v podjetju niso razkrili, je pa vodja sindikata ukrajinskih rudarjev Mihailo Volynets včeraj dejal, da je po ruskem napadu na rudnike Bilozerske blizu mestu Dobropilja v regiji Doneck pod površjem ostalo 148 delavcev. Kot je pozneje dodal, do vse na površje uspeli rešiti do 14.30, poročajo ukrajinski mediji.

Na družbenih omrežjih so zaokrožile tudi fotografije in posnetki gostega črnega oblaka dima nad rudnikom.

Delno okupirana doneška regija na vzhodu Ukrajine ostaja eno najbolj prizadetih območij v vojni. Industrijsko razvita in s premogom ter kovinami bogata okolica istoimenskega mesta se vsakodnevno sooča z ruskimi napadi na civilno infrastrukturo in stanovanjska območja, zaradi česar so mnogi prebivalci prisiljeni brežati proti zahodu. V preteklem dnevu je bila v ruskih napadih na Doneck ubita ena oseba, šest pa je bilo ranjenih, je včeraj dejal tamkajšnji guverner Vadim Filaškin.

Mesto Dobropilja sicer še vedno branijo ukrajinske čete. Pred nekaj tedni je ruska vojska prebila ukrajinsko obrambno linijo tik pred mestom, a so nato Ruse uspeli potisniti nazaj. Napadeni rudnik se nahaja približno 15 kilometrov od frontne črte, piše The Brussels Times.

Ukrajina si kljub nevarnosti ruskih napadov prizadeva ohraniti delovanje svojih industrijskih obratov in rudnikov. Država se že tri leta in pol brani pred obsežno rusko invazijo.

napad Ukrajina Rusija rudnik rudarji
