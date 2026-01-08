Naslovnica
Tujina
Tujina

Po ruskih napadih milijon ljudi v Ukrajini brez vode in ogrevanja

08. 01. 2026

Avtor:
STA
Napadi na kritično infrastrukturo v Ukrajini

V ukrajinski regiji Dnipropetrovsk je po nočnih ruskih napadih, ki so povzročili izpad elektrike, več kot milijon ljudi ostalo brez vode in ogrevanja, je danes sporočil ukrajinski minister za obnovo Oleksij Kuleba. Pred tem je državni upravitelj električne energije Ukrenergo sporočil, da so brez elektrike ostali tudi v sosednji regiji Zaporožje.

Ukrajinski minister za obnovo Oleksij Kuleba je na družbenih omrežjih zapisal, da se popravila za obnovitev oskrbe s toploto in vodo za več kot milijon naročnikov nadaljujejo.

Napadi na kritično infrastrukturo v Ukrajini
Napadi na kritično infrastrukturo v Ukrajini
FOTO: Profimedia

Nekaj minut pred polnočjo je upravitelj električne energije Ukrenergo sporočil, da je obsežen ruski napad z droni poleg Dnipropetrovska izpad elektrike povzročil tudi v sosednjem Zaporožju, kjer je v temperaturah pod ničlo več tisoč ljudi ostalo brez elektrike in ogrevanja.

"Sovražnik je izvedel obsežen napad z droni na energetsko infrastrukturo v več regijah. Posledično je večina potrošnikov v Dnipropetrovsku in Zaporožju, vključno z regionalnimi središči, ostalo brez elektrike," so navedli pri upravitelju.

Po navedbah vojaškega poveljnika Vladislava Gajvanenka je bila v Dnipropetrovsku poškodovana energetska infrastruktura. "Razmere so težke. Toda energetski delavci bodo takoj, ko bodo varnostne razmere to dopuščale, začeli z obnovitvenimi deli," je zapisal na Telegramu.

Rusija je medtem danes sporočila, da je v regiji Dnipropetrovsk, kjer ruske čete napredujejo od poletja, zavzela še eno vas. Po navedbah ruskega obrambnega ministrstva je moskovska vojska zavzela vas Bratske na jugu regije.

Moskovsko napredovanje se je pospešilo jeseni, ruske sile pa so v regijo vstopile avgusta lani. Dnipropetrovsk sicer ni ena od štirih vzhodnih in južnih ukrajinskih regij, ki jih je Kremelj razglasil za ruske. To so Doneck, Lugansk, Zaporožje in Herson.

V Zaporožju so medtem obnovili oskrbo z elektriko v ključnih objektih, a je večina potrošnikov po navedbah guvernerja regije Ivana Fedorova še vedno brez elektrike.

Podobno kot v preteklih zimah v obdobju skoraj štiriletno vojne v Ukrajini je Rusija tudi letos v tem letnem času okrepila napade na energetske objekte. Ukrajinske zračne sile so sporočile, da je Rusija ponoči izstrelila 97 dronov. Ukrajina jih je 70 sestrelila, medtem ko jih je 27 zadelo različne lokacije. Več podrobnosti niso podale.

Ukrajina Ruski napadi energetska infrastruktura izpad elektrike ogrevanje

