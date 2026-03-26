Po ruskih zračnih napadih na Ukrajino v Romuniji strmoglavil dron

Dron je vstopil v romunski zračni prostor in strmoglavil na nenaseljenem območju v bližini vasi Parches v obmejnem okrožju Tulcea na jugovzhodu Romunije. Poročil o morebitnih žrtvah ali materialni škodi ni bilo, je sporočilo ministrstvo za obrambo v Bukarešti.

Romunske zračne sile so ponoči iz letalske baze v Borcei vzletele z dvema lovcema F-16, da bi spremljale razmere v zračnem prostoru.

Romunija, ki ima z Ukrajino 650 kilometrov dolgo mejo, je od začetka ruske invazije na Ukrajino leta 2022 večkrat opozorila na vdore brezpilotnih letalnikov nad romunsko ozemlje.

Članica Nata in EU ter ena ključnih zaveznic Kijeva je lani sprejela tudi zakon, ki ji dovoljuje sestrelitev brezpilotnih letalnikov, ki kršijo njen zračni prostor, vendar doslej ni sprejela nobenega takšnega ukrepa, poroča AFP.

Ukrajina in Romunija sta poleg tega v začetku meseca podpisali izjavo o nameri, da bosta v Romuniji skupaj proizvajali brezpilotne letalnike, za kar bosta namenili do 200 milijonov evrov iz evropskega instrumenta za financiranja obrambnih projektov (SAFE).