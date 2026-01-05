Po sarajevskih ulicah kar s smučkami. Ob padcu drevesa umrla ženska

icon-chevron-right 1 12 icon-chevron-right Sneg v Sarajevu Bobo Pixell

Sneg v Sarajevu Bobo Pixell

Sneg v Sarajevu Bobo Pixsell

Sneg v Sarajevu Bobo Pixsell

Sneg v Sarajevu Bobo Pixsell

Sneg v Sarajevu Bobo Pixsell

Sneg v Sarajevu Bobo Pixsell

Sneg v Sarajevu Bobo Pixsell

Sneg v Sarajevu Bobo Pixsell

Sneg v Sarajevu Bobo Pixell

Sneg v Sarajevu Bobo Pixell

Sneg v Sarajevu Bobo Pixell























V sarajevskem naselju Grbavica je danes več kot 10-metrsko drevo padlo na mimoidočo žensko. Ta je pri tem utrpela hude poškodbe glave, posledično pa je pozneje umrla v bolnišnici, poroča sarajevski Dnevni avaz. "Bila je živa ob prihodu naše ekipe, ki je res hitro prišla na kraj nesreče. Odpeljali so jo v Kliniko urgentne medicine, kjer so nadaljevali z oživljanjem, vendar se je končalo s smrtjo," so izjavo bolnišnice povzeli na Klix.ba. Obilno sneženje povzroča težave tudi v drugih delih BiH. Na številnih magistralnih cestah je prepovedan promet za tovorna vozila, ponekod pa je povsem ali delno omejen tudi za osebna vozila, je davi sporočil tamkajšnji avtoklub. Voznike so še pozvali k previdni vožnji in uporabi zimske opreme ter opozorili na nevarnost plazov in podrtih dreves.

Na sarajevske ulice kar s smučkami

Sicer pa je sneg, ki je pobelil sarajevske ulice, mnoge Sarajevčane tudi razveselil. Nekateri so se po nespluženih strmih ulicah spustili kar s smučmi in sankami. Tako je nastalo tudi nekaj zanimivih posnetkov:

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Zaradi (pre)drznih 'smučarjev' pa je ukrepala tudi policija. Nek mlajši moški se je postavil na smučke in se priključil na zadnji del avtomobila z odprtim prtljažnikom, ki je nato vozil po glavni mestni prometnici. Policija je moškega in voznika avtomobila oglobila s po 400 konvertibilnih mark (cca. 200 evrov) kazni, saj sta s svojim početjem ogrožala varnost prometa, poroča Klix.ba. Posnetek nevarnega "smuka" po cesti je zakrožil tudi po družbenih omrežjih.

Sneg v Sarajevu FOTO: Profimedia

Sneg tudi v notranjosti in gorskih predelih Hrvaške

Avtocesta A1, ki povezuje Zagreb z Dalmacijo, je med priključkoma Rovanjska in Sveti Rok v smeri proti Zagrebu zaradi prometne nesreče zaprta za ves promet. Za tovornjake s priklopniki in vlačilce s polpriklopniki zaradi prometne nesreče ni prostega cestnega prehoda iz smeri Dalmacije proti notranjosti države, so davi opozorili pri hrvaškem avtoklubu. Zaradi zimskih razmer in močnega vetra omejitve veljajo tudi na nekaterih cestah v Gorskem kotarju in Liki. Na obali ponekod veljajo prepovedi za posamezne skupine vozil zaradi močnega vetra, prekinjene so tudi nekatere trajektne in katamaranske linije. Zaradi orkanske burje danes za območje Senja velja oranžno vremensko opozorilo. Za preostale dele države velja rumeno opozorilo zaradi sneženja, na obali pa zaradi močnega vetra in obilnih padavin, ki bi lahko povzročile tudi poplave.

V Beogradu izdali rdeče vremensko opozorilo

Tudi v večjem delu Srbije od nedelje padata sneg in ponekod ledeni dež, zaradi katerih so vremenoslovci za danes izdali rdeče vremensko opozorilo na območju Beograda in nekaterih drugih delov države. Na nekaterih cestah naj bi bilo od pet do deset centimetrov snega.

Sneg v Beogradu FOTO: Profimedia