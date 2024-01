Po več letih iz zapora izpustili 28-letnico, obsojeno zaradi 'splava'

Salvador ima enega najstrožjih zakonov proti splavu na svetu, tam torej velja popolna prepoved splava. Tožilci so trdili, da Lilian med nosečnostjo ni skrbela za plod, poroča BBC . Na fotografiji je Lilian druga z leve.

Reuters in BBC poročata, da je novorojenka umrla tri dni po porodu, in sicer medtem ko je zanjo skrbelo zdravstveno osebje. Ko je bila Lilian še vedno omamljena od pomirjeval, jo je policija, ki jo je čakala v bolnišnici, obvestila, da je obtožena malomarnosti in zanemarjanja svojih hčera. Nekaj dni pozneje so zločin prekvalificirali: obtožili so jo umora in zahtevali 30 let zapora, od tega jih je odsedela sedem.

Ko je leta 2015 28-letna Salvadorčanka Lilian drugič zanosila, je imela skoraj dve leti staro hčerko, družino, ki jo je podpirala, bila pa je tudi zaposlena. Decembra je prišla v javno bolnišnico, a je med porodom prišlo do zapleta. Zaradi poškodbe maternice so ji morali dati močna pomirjevala, njena novorojenka pa je umrla, poroča portal El Pais .

Salvadorčanka, ki ima sicer še eno, zdaj 10-letno hčerko, je ves čas trdila, da je nedolžna in da nosečnosti ni nikoli nameravala prekiniti. "V imenu vseh vas prosim, da nehate obtoževati in preganjati nedolžne ženske, kot sem jaz," je v sredo pozvala na tiskovni konferenci in dodala, da je morala preživeti zelo težko travmo in da kaj takšnega ne privošči nikomur.

Organizacije, ki so jo na tej težki poti spremljale in podpirale, so povedale, da je bila izpuščena decembra, a da je informacija v javnost prišla šele zdaj. Sodnica naj bi se za izpustitev odločila na podlagi dejstva, da sta bila v bolnišnici tako mama kot dojenček v ranljivi situaciji.

Veliko žensk namesto prekinitve nosečnosti obtožijo umora

Popolno prepoved splava so v Salvadorju uvedli leta 1998. Splava ne dopuščata niti primer posilstva ali kadar nosečnost predstavlja tveganje za zdravje matere. Obsojenim za prekinitev nosečnosti sicer grozi od dve do osem let zapora, vendar tožilci v številnih primerih dosežejo, da se ženske obravnava zaradi umora, za kar je zagrožena najmanj 30-letna kazen.

Zaradi suma, da so naredile splav, je bilo v Salvadorju po poročanju BBC-ja zaprtih na desetine žensk. Organizacije, ki se borijo za človekove pravice in pravice žensk, sporočajo, da je bilo v zadnjih letih sicer več žensk izpuščenih (73), a da je več sodnih postopkov še v obravnavi. Po navedbah dveh lokalnih skupin, ki se borita za pravice žensk, je Lilian zadnja ženska, ki je bila zaradi takšnih obtožb še za zapahi. "Zahtevamo, da ženske dobijo spolne in reproduktivne pravice," je pozvala Mariana Moisa iz skupine za državljanske pravice Nos Faltan Las 17.

Predsednik države Nayib Bukele, ki naj bi bil po pričakovanjih naslednji mesec znova izvoljen, pravi, da namerava izboljšati pogoje v bolnišnicah, da bodo porodi varnejši. Hkrati je poudaril, da trenutnega zakona o splavu ne namerava spremeniti.

Večina prebivalcev države je bodisi rimokatolikov bodisi evangeličanov, ki pravijo, da se življenje začne ob spočetju in da ga je treba zaščititi za vsako ceno.