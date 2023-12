Po sedmih letih potepanja v divjini našli izgubljeno psičko

Prostovoljna neprofitna organizacija Lost Dog Recovery je na Facebooku sporočila, da so novembra izvedeli za majhnega črnega psa, ki teče po cesti v bližini vasi Crawley Down v Sussexu. Kot je izvedela organizacija, domačini psa poznajo in ga včasih tudi hranijo. Ker so menili, da gre mogoče za psa, ki se rad potepa, a ima lastnika, so njegovo vedenje nekaj dni nadzorovali s pomočjo kamere.

Prostovoljci so 9. decembra psu nastavili past zraven mamljivega obroka. In res, v past se je ujela psička. Veterinarji so tako lahko prebrali njen čip in izkazalo se je, da sliši na ime Rose in da je izginila marca 2017 le 24 ur po tem, ko je bila posvojena.

Psički, ki je že precej stara, zdaj zadnjih let ne bo treba preživeti sami v divjini, ampak ji bodo poiskali topel dom. Njeni lastniki so namreč sporočili, da so se v tem času preselili in da so se njihove okoliščine spremenile, zato za najdeno Rose ne morejo skrbeti. Psičko so, dokler ji ne najdejo novega doma, nastanili v zavetišču za živali. A kot poroča CNN, naj bi bilo zanjo veliko interesa.