Po sedmih letih v Bruslju spet vrh EU in ZDA

Vodstvo osrednjih institucij EU se bo v Bruslju srečalo z ameriškim predsednikom Joejem Bidnom. To bo prvi vrh EU in ZDA po marcu 2014. V ospredju pogovorov, ki bodo potekali v znamenju vsesplošnih pozitivnih sporočil glede krepitve čezatlantske vezi, bodo po pričakovanjih Kitajska in podnebne spremembe.

Potem ko je mandat prejšnjega ameriškega predsednika Donalda Trumpa zaznamovalo spodkopavanje multilateralizma, ki je močno skrhalo čezatlantsko vez, zdaj v Bruslju izpostavljajo, da so se odnosi znova utrdili že v prvih mesecih Bidnove administracije in da "se je vrnila diplomacija". Biden se bo vrha z EU udeležil dan po zasedanju voditeljev članic zveze Nato, po njem pa ima predvideno srečanje z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom v Ženevi. Pred vrhom Nata je v britanskem Cornwallu potekalo srečanje voditeljev držav iz skupine G7. Ključno sporočilo, ki je rdeča nit vseh teh srečanj, je, da se je po negotovem, nepredvidljivem in turbulentnem Trumpu Amerika z Bidnom vrnila k skupnim prizadevanjem demokratične mednarodne skupnosti za multilateralno ureditev na temelju skupnih pravil. Osrednje teme vseh teh srečanj so spoprijemanje s pandemijo covida-19, odnosi s Kitajsko in Rusijo ter podnebne spremembe. V ospredju bodo danes tudi trgovinski odnosi, pomen krepitve demokracije ter sodelovanje glede umetne inteligence in obdavčevanja. Čezatlantsko partnerstvo je največji in najdaljši gospodarski odnos na svetu. EU, ki jo bosta na vrhu zastopala predsednik Evropskega sveta Charles Michel in predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, ter ZDA skupaj predstavljajo polovico globalnega gospodarstva.