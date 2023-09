Po Seulu korakalo več kot 4000 južnokorejskih in ameriških vojakov

Zadnjo vojaško parado je Južna Koreja pripravila leta 2013. Za tokratno so prvotno število sodelujočih vojakov ter kosov orožja in opreme zmanjšali, zaradi slabega vremena pa so odpovedali tudi prelet vojaških letal, med njimi ameriških lovcev F-35 stealth. Da bi pokazali trdne temelje zavezništva z ZDA, je na paradi sodelovalo tudi okoli 300 ameriških vojakov.

Severna Koreja je letos izvedla rekordno število preizkusov orožja, med drugim tudi zaradi krepitve varnostnega sodelovanja med Južno Korejo in ZDA, ki ga v Pjongjangu obravnavajo kot grožnjo za invazijo in okupacijo Severne Koreje. Južna Koreja je sicer lani sklenila za 17,3 milijarde dolarjev izvoznih poslov na področju obrambe, vključno s 12,7 milijarde dolarjev vrednim sporazumom s Poljsko – članico Nata in ključno zaveznico Ukrajine – za havbice K9, bojne tanke K2 in drugo orožje.