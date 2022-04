Po sestanku spet ugibanja o Putinovem slabem zdravstvenem stanju

Anders Åslund, švedski ekonomist in nekdanji svetovalec ruske vlade, je dejal, da posnetki kažejo, da sta Putin in Šojgu "depresivna in slabega zdravja". "Šojgu mora Putinu prebrati svoje komentarje in težko govori, kar namiguje, da so govorice o srčnem napadu verjetno resnične," je dodal.

To ni prvič, da se ugiba o Putinovem zdravju. Mnogi so že pisali, da je njegov obraz otekel, kar so pripisali jemanju steroidov za zdravljenje bolezni. V tem kontekstu so bile omenjene groteskno velike mize, za katerimi je sprejemal tuje predstavnike in epidemiologe. Putin se zaradi oslabljene imunosti verjetno boji okužbe, so špekulirali. Pred kratkim so se pojavile tudi govorice, da Putina nenehno spremlja zdravnik, ki je specializiran za raka ščitnice. Tudi za Šojguja se je govorilo, da je izginil in da je doživel srčni napad.