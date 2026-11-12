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Po šestih dneh v divjini našli najstnika: 'Nikoli več ne bo zapustil hiše'

Melbourne, 12. 11. 2026 11.02 pred 1 uro 2 min branja 6

Avtor:
Ne.M.
Pogrešani William

Po šestih dneh iskanja v odročnem avstralskem grmičevju so živega našli 17-letnega Williama, ki je med kampiranjem izginil brez sledu. Kljub mrzlim nočem in zahtevnim razmeram je najstnik preživel brez hujših poškodb, njegova olajšana mama pa je v šali dejala, da zdaj nikoli več ne bo zapustil hiše.

Po šestih dneh negotovosti se je iskalna akcija v avstralski zvezni državi Viktorija končala srečno. Reševalci so v četrtek zjutraj v gostem grmičevju vzhodno od Melbourna našli 17-letnega Williama, ki je izginil prejšnji petek med kampiranjem s prijateljem.

V obsežni iskalni akciji, ki je trajala šest dni, so sodelovale policija in specialne enote. Pogrešanega so našli, ko so med iskanjem iz zraka opazili ribiško škatlo. Ko so povečali sliko, so videli, da pogrešani leži v bližnjem potoku, je danes sporočila policija. Ko so ga reševalci našli, so ga z vitlom dvignili na varno ter mu ponudili krof in steklenico vode, navaja BBC. Nato so ga odpeljali v bolnišnico na preventivni pregled.

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Njegova mama Elizabeth Barkley je novinarjem povedala, da ima sin le nekaj prask in je v dobrem zdravstvenem stanju. "Z njim je vse v redu. Videti je popolnoma zdrav," je dejala in pojasnila, da je ves čas ostal na enem mestu ter čakal na pomoč, navaja BBC. Ob tem se je tudi pošalila: "Nikoli več ne bo zapustil hiše."

Navdušenja niso skrivali niti policisti, ki so sodelovali v iskalni akciji. Prepričani so, da bo William kmalu povedal svojo zgodbo. Kako je Williamu uspelo preživeti skoraj teden dni v zahtevnih pogojih, namreč še ni znano. Njegova zgodba pa se je že uvrstila med redke primere srečnega konca obsežnih iskalnih akcij v avstralski divjini.

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KOMENTARJI6

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Paradox
12. 11. 2026 12.18
Zelo pomankljiv članek, saj manjka bistveni del - najstnik je avtist?
Odgovori
0 0
zajfa
12. 11. 2026 12.16
Lepo, da se ni zavil v vatko in je šel "raziskovat življenje", ampak izzivov imamo toliko "doma", da to skakanje v divjino brezglavo in v gore (naš primer) znova in znova do bridkega konca je res brezveze. Če nič drugega pomislite na vašo lepo službico, sedeče, udobno delovno mesto, čajno kuhinjo in fantastično plačo za to kar delate. A je treba rint gor in reskirat, da potem naslednja vskoči na vaše mesto, namesto da bi vi uživali še 40 in več let. Ni. No :))
Odgovori
0 0
Rainbow warrior
12. 11. 2026 12.13
Po dolgem času ena zgodba ki se je srečno končala.
Odgovori
+2
2 0
FONDAČ
12. 11. 2026 12.11
Kje je prijatelj?
Odgovori
+2
2 0
zurc
12. 11. 2026 11.52
generacija z
Odgovori
+4
4 0
galeon
12. 11. 2026 11.45
Res je bil v divjini. Zraven pa voda. On pa nasmejan in poln energije.
Odgovori
+8
8 0
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