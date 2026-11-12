Po šestih dneh v divjini našli najstnika: 'Nikoli več ne bo zapustil hiše'

Po šestih dneh negotovosti se je iskalna akcija v avstralski zvezni državi Viktorija končala srečno. Reševalci so v četrtek zjutraj v gostem grmičevju vzhodno od Melbourna našli 17-letnega Williama, ki je izginil prejšnji petek med kampiranjem s prijateljem.
V obsežni iskalni akciji, ki je trajala šest dni, so sodelovale policija in specialne enote. Pogrešanega so našli, ko so med iskanjem iz zraka opazili ribiško škatlo. Ko so povečali sliko, so videli, da pogrešani leži v bližnjem potoku, je danes sporočila policija. Ko so ga reševalci našli, so ga z vitlom dvignili na varno ter mu ponudili krof in steklenico vode, navaja BBC. Nato so ga odpeljali v bolnišnico na preventivni pregled.
Njegova mama Elizabeth Barkley je novinarjem povedala, da ima sin le nekaj prask in je v dobrem zdravstvenem stanju. "Z njim je vse v redu. Videti je popolnoma zdrav," je dejala in pojasnila, da je ves čas ostal na enem mestu ter čakal na pomoč, navaja BBC. Ob tem se je tudi pošalila: "Nikoli več ne bo zapustil hiše."
Navdušenja niso skrivali niti policisti, ki so sodelovali v iskalni akciji. Prepričani so, da bo William kmalu povedal svojo zgodbo. Kako je Williamu uspelo preživeti skoraj teden dni v zahtevnih pogojih, namreč še ni znano. Njegova zgodba pa se je že uvrstila med redke primere srečnega konca obsežnih iskalnih akcij v avstralski divjini.
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