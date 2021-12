Po šestih mesecih bega aretirali serijskega prevaranta Petra Fosterja

59-letnega Fosterja so za to prevaro aretirali lani v Queenslandu in ga izročili Novemu Južnemu Walesu. Avstralska zvezna policija ga je nato znova aretirala v torek, in sicer blizu mesta Gisborne v zvezni državi Victoria, ki je približno eno uro vožnje oddaljeno od Melbourna.

Kot je zapisano v obtožbi, naj bi se v sklopu spletne prevare predstavljal kot moški po imenu William Bill Dawson. Policija trdi, da je od moškega iz Hongkonga prejel denar v več obrokih, in sicer med aprilom 2019 in januarjem 2020 v zneskih med približno 110.000 in 788.000 evri.

Foster se sicer sooča z več obtožbami zaradi nepoštenega pridobivanja finančne koristi s prevaro in objavo lažnih ali zavajajočih informacij.

V času, ko je izginil, je bil pod strogimi pogoji varščine. Med drugim je moral oddati potni list, na gležnju je moral nositi elektronsko zapestnico, prav tako ni smel uporabljati interneta ali mobilnega telefona. Svojega prebivališče v Sydneyju ni smel zapustiti, razen v primeru, da bi rabil nujno medicinsko pomoč ali če se je sestal s policijo in svojimi odvetniki.

Za ubežnika je bil razglašen 20. maja, ko se ni pojavil na sodišču.

Foster je bil sicer že prej vpleten v odmevne prevare, med bolj znanimi je bila prevara iz leta 2002, v katero sta bila vpletena tudi nekdanji britanski premier Tony Blaira in njegova žena Cherie Blair.