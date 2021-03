Po silovitem potresu na Hrvaškem območje zapustilo že več kot 3000 domačinov

Natančno 75 dni po potresu v Petrinji se tla še vedno niso popolnoma umirila. Doslej so zaznali že več kot 900 popotresnih sunkov. Težave so tudi s počasno obnovo zgradb. Škoda po potresu je ocenjena na 5,5 milijarde evrov. Domačini množično zapuščajo območje, samo Petrinjo je v zadnjih mesecih zapustilo približno 1400 domačinov. "Huje kot po vojni. Takrat so se ljudje s srcem in s srečo vračali v mesto," pravijo domačini. Z dobrodelnim namenom pa sta na mestnem stadionu tekmo odigrali reprezentanci legend Slovenije in Hrvaške. Na zelenico je stopil tudi prvi mož Uefe Aleksander Čeferin.

V Petrinji tudi 75 dni po potresu še vedno brnijo stroji. A delo se ni še niti dobro začelo. Na prizadetem območju na rušenje čaka več kot 4000 stavb, temeljito obnovo pa bo potrebovalo skoraj 7000 hiš. "Rušijo se stare zgradbe, ki nimajo veze s prebivalstvom. A mesto so ljudje. Najprej bi morali ljudem popraviti stanovanja," so obupani prebivalci prizadetega območja.

Počasna obnova in strah pred vnovičnim rušilnim potresom pa sta že terjala svoj davek. Celotno prizadeto območje od Gline do Siska je zapustilo že več kot 3000 ljudi. Največ, 1400, jih je odšlo iz Petrinje. "Ljudje si najbolj želimo, da se ustavi tresenje. Vse ostalo se bo uredilo. Popravili bomo hiše in strehe, samo da se tla umirijo," pripovedujejo. Z nogometno tekmo zbrali več kot 80.000 evrov Na stanje nenehne zaskrbljenosti je tako danes prav blagodejno vplivala nogometna tekma legend Slovenije in Hrvaške. Naši južni sosedje so na balkonih izobesili zastave in prisluhnili himni. Na stadion zaradi protikoronskih omejitev sicer niso mogli.

icon-expand Petrinja tri tedne po hudem potresu. FOTO: Nika Kunaver

Znanih igralcev na zelenici v Petrinji danes res ni manjkalo. Na eni strani Davor Šuker, Zvonimir Boban in trener Miroslav Blažević, na drugi Milivoje Novaković, Milenko Aćimović in Matjaž Kek. Kapetan naše izbrane vrste pa je bil kar šef Uefe Aleksander Čeferin."Sporočilo današnjega dogodka je, da nogomet pomeni prijateljstvo, da nogomet pomeni solidarnost, da sta slovenski in hrvaški narod prijateljska naroda, da si moramo med sabo pomagati," je dejal. Gostitelje pa je vodil najboljši strelec s svetovnega prvenstva pred 23-leti Šuker. Med strelce se je vpisal tudi danes, a je bil današnji gol za njega drugotnega pomena. "Najbolj pomembno je, da smo se preznojili in da smo prispevali pomembno pomoč Petrinji. Že takoj ko sem se slišal s predsednikom Uefe Čeferinom, smo se dogovorilo, da bomo nekaj donirali in pripravili tekmo," je povedal.

Skupaj so zbrali nekaj več kot 80.000 evrov. Vsaka pomoč je dobrodošla, pravijo domačini, ne zgolj v materialnem smislu. "Ko vidite, da ljudi skrbi za druge, vam to dvigne moralo, srečo in vse," pravijo. Žoga zna združevati. Priložnost so za simbolično predajo donacije izkoristili tudi v slovenskem Rdečem Križu, kjer so hrvaškim kolegom izročili ček za 220.000 evrov, ki so jih prek Rdečega Križa zbrali Slovenci.