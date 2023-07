Odvetnik trdi, da naj bi bil škandal na BBC 'bedarija'. Vpletla se je policija

Londonska policija se poglablja v obtožbe, ki so čez vikend močno pretresle britansko javnost. Eden znanih obrazov nacionalne medijske hiše BBC naj bi namreč mladoletni osebi plačeval za spolno eksplicitne fotografije. V treh letih naj bi ji nakazal okoli 41.000 evrov, žrtev pa je denar porabila za nakup drog in razvila hudo odvisnost. Voditelj naj bi fotografije prvič zahteval leta 2020, ko je bila nadlegovana oseba stara 17 let.

Tiskovni predstavnik metropolitanske policije je sporočil, da so se policisti čez dan prek video klica sestali s predstavniki BBC-ja, sedaj pa da preiskujejo, ali obstaja dovolj dokazov o omenjenem kaznivem dejanju. "Potekajo nadaljnja poizvedovanja, da bi ugotovili, ali obstajajo dokazi o storjenem kaznivem dejanju. Preiskave pa v tem trenutku ni," so na policiji zapisali v izjavi za javnost.

Odvetnik domnevno zlorabljene osebe: Obtožbe so bedarija

Poleg izjave policije pa se je čez dan oglasil tudi odvetnik, ki zastopa domnevno zlorabljeno osebo. V pismu, ki ga je odvetnik naslovil na BBC je zapisano, da so navedbe matere o dogajanju neresnične.

Ta je namreč spregovorila za britanski tabloid The Sun. Ona je bila tudi tista, ki je medijem povedala točen znesek, ki naj bi ga od voditelja pridobil njen otrok. Mama naj bi tudi videla del video klica med voditeljem in njenim otrokom, v katerem prvi sedi v spodnjem perilu na kavču v svoji dnevni sobi in od drugega zahteva "predstavo".

Mlada oseba pa naj bi po te, ko je zgodba čez vikend ugledala luč javnosti dejala, da je članek "neprimeren" in da je na napačne navedbe opozorila že v petek. Torej pred objavo.

"V izogib dvomu, med našo stranko in osebnostjo BBC se ni zgodilo nič neprimernega ali nezakonitega in obtožbe, o katerih poroča časopis Sun, so bedarija," je še zapisal odvetnik.

The Sun na drugi strani pravi, da so prispevek objavili na podlagi pričevanj dveh zaskrbljenih staršev.

Zaposlenega suspendirali, 'panično klical' osebo, ki ji je plačeval

BBC je sicer v nedeljo sporočil, da so zaposlenega že suspendirali. Identitete znane osebe, ki je vpletena v škandal, niso razkrili. Povedali pa so, da so bili z obtožbami prvič seznanjeni v letošnjem maju. Nove obtožbe zoper neimenovanega voditelja pa so se pojavile v četrtek. Zgodbe so luč javnosti ugledale v soboto, še isti dan pa naj bi voditelj "panično poklical" osebo, ki ji je plačeval za eksplicitne fotografije.

Medijska hiša je v odzivu zapisala, da vse obtožbe obravnava "z vso resnostjo" in ima vzpostavljene postopke za obravnavo tovrstnih primerov. Po objavi zgodbe v medijih jih je sicer družina kritizirala, rekoč, da se ob prejemu prve prijave niso ustrezno odzvali.

Zaradi zakrite identitete voditelja se v javnosti pojavljajo ugibanja, kdo izmed znanih obrazov medijske hiše bi lahko storil tako dejanje. Med temi so se slišala imena Rylan Clark, Gary Lineker, Nicky Campbell, Jeremy Vine in Jon Kay, a so se v zadnjih dneh vsi omenjeni distancirali od obtožb.