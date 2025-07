Po skoku v bazen na Portugalskem umrla dva turista

Pokojna Britanca, stara 27 in 29 let, je v zgodnjih jutranjih urah v bazenu hotela Duas Palmeiras v Albufeiri našel njun prijatelj, poroča britanski tabloid Metro. Reševalne službe so na kraj prišle okoli 4. ure zjutraj in nemudoma začele oživljati britanska turista, vendar pa pri tem niso bile uspešne. Na kraju so tako lahko le potrdile njuno smrt.

Predhodne preiskave portugalske vojaške policije ne kažejo, da bi bila njuna smrt posledica kaznivega dejanja. Lokalni tabloid Correio da Manh poroča, da naj bi bila Britanca pijana ter da naj ne bi znala plavati.

Nedavno je sicer na Portugalskem umrl še en britanski turist. 4. julija naj bi umrl po padcu po stopnicah v letovišču Algarve. Istega dne pa so na območju Cerro de Aguia našli tudi truplo pogrešanega 38-letnega škotskega turista Grega Monksa, ki je v Albufeiri izginil 28. maja med petdnevno fantovščino.