Po skoraj 10 mesecih zbrali vse dokaze v primeru smrti hrvaškega novinarja

"Poteka pregled dokaznega gradiva, ki smo ga zbrali v dosedanjem postopku, in sprejem odločitve," so za hrvaški Index sporočili iz državnega odvetništva. Prejeli so tudi posebno izvidniško poročilo in mnenje Katedre za sodno medicino Medicinske fakultete v Zagrebu. S tem se je dokazni postopek tudi formalno končal.

Hrvaški novinar Vladimir Matijanić je umrl 5. avgusta lani, potem ko je več dni iskal zdravniško pomoč, reševalno vozilo pa ga ni želelo odpeljati v bolnišnico. Matijanić je imel diagnosticiran tudi Sjögrenov sindrom in intersticijsko bolezen pljuč ter sum na dve avtoimuni bolezni.

Na urgentnem oddelku infektologije v Splitu so ga sprejeli 2. avgusta, kamor je prišel s simptomi covida, a so ga odpustili domov. Nato je 4. in 5. avgusta večkrat klical v bolnišnico in zdravstvenemu osebju povedal o svojem zdravstvenem stanju in diagnozah. Čeprav jim je povedal, da ne more niti hoditi, so mu naročili, naj pride v bolnišnico čez pet dni, a le v primeru, če se ne bo počutil bolje.

5. avgusta je nato zaprosil za ekipo nujne medicinske pomoči, ki je prišla k njemu domov, a so ga zaradi "normalnih simptomov covida" tam tudi pustili. Znova so ga obiskali uro in pol kasneje, a je kljub oživljanju umrl.

Sprožil se je val očitkov na račun hrvaškega zdravstvenega sistema, a posebna komisija nepravilnosti ni ugotovila. Deset mesecev po smrti torej še vedno ni znano, zakaj Matijanića, ki je imel pridružena bolezenska stanja, več dni niso sprejeli v bolnišnico.