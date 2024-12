Po skoraj 14 letih državljanske vojne v Siriji padec Asadovega režima

Marec 2011: Demonstracije v Damasku sprožijo množične proteste proti vladi sirskega predsednika Bašarja al Asada , ki je leta 2000 vladanje prevzel iz rok očeta. Oblasti proteste krvavo zatrejo. Julija je oblikovana Svobodna sirska vojska, ki jo sestavljajo civilisti in dezerterji. Gibanje se preoblikuje v oborožen upor, v okviru katerega zavzamejo dele Homsa in Alepa.

Avgust 2013: V predmestju Damaska se zgodi napad s kemičnim orožjem, ki po različnih ocenah terja od več sto do več kot 1000 življenj. Sirski uporniki in Zahod za napad okrivijo vladne sile. Damask očitke zavrne in za katastrofo obtoži opozicijo.

Junij 2014: Skrajna skupina Islamska država (IS) na obsežnem zasedenem območju Sirije in Iraka razglasi kalifat. Septembra mednarodna koalicija pod vodstvom ZDA z letali prvič bombardira položaje IS na severovzhodu Sirije. Sirske demokratične sile, v katerih prevladujejo Kurdi, do leta 2017 uspejo IS pregnati iz Rake, do leta 2019 zavzamejo še njihovo zadnjo utrdbo Baguz.