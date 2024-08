Po skoraj 24 urah izpod ruševin hotela rešili še zadnjo preživelo

V hotelu je bilo v času nesreče 14 ljudi. Dva človeka - moški in ženska - sta v zrušenju hotela umrla, pet jih je uspelo stavbo zapustiti brez poškodb.

Žensko so izpod ruševin rešili skoraj 24 ur po delnem zrušenju hotela. Skupaj so rešili sedem ljudi, ujetih v ruševinah, med njimi med njimi dveletnega otroka in njegovo mater.

Na fotografijah s kraja nesreče je razvidno, da se je zrušil del večnadstropne stavbe. Zaradi nevarnosti, da bi se hotel zrušil v celoti, je policija iz sosednjih hiš evakuirala približno 30 ljudi.