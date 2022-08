Po skoraj 35 letih našli morilca 26-letnice

Po umoru so z oblačil žrtve zbrali DNK dokaze, rezultati pa so pokazali nedoločen moški profil, vendar ujemanja v bazi DNK niso našli. Leta 1990 je časopis Reading Eagle na prvi strani objavil zgodbo o Anninem umoru in prosil za pomoč vse, ki bi imeli kakršne koli informacije o primeru. Februarja 1990 je časopis prejel anonimno pismo, ki ga je podpisal "zaskrbljen državljan" , pismo pa je vsebovalo "številne intimne podrobnosti" o umoru, je povedal policist Daniel Womer . "To je vodilo preiskovalce do domneve, da je tisti, ki je napisal pismo, tudi moril," je dejal.S slino zapečateno ovojnico, v kateri je bilo poslano pismo, so testirali na DNK in našli ujemanje s profilom DNK, najdenim na Anninih oblačilih.

Anna Kane je bila stara 26 let, ko jo je nekdo zadavil, njeno truplo pa so našli 23. oktobra 1988 ob poti v mestu Perry Township v zvezni državi Pensilvanija. Skoraj 35 let po njeni smrti so s pomočjo prebojne tehnologije genealogije DNK identificirali njenega morilca, je sporočil lokalni uradnik. Na tiskovni konferenci v četrtek so morilca identificirali z imenom Scott Grim .

Letos je testiranje genetske genealogije iz tega profila DNK naredil laboratorij v Virginiji, ki je pomagal rešiti množico nerešenih primerov. Rezultati so pokazali, da je možni osumljenec Scott Grim, ki je leta 2018 umrl naravne smrti, star 58 let. V času Anninega umora je bil star 26 let.Policija je nato za lastno testiranje pridobila neposreden vzorec Grimove DNK, ki se je ujemal s profilom DNK na pisemski ovojnici in profilom na Anninih oblačilih. Kako so dobili vzorec, policisti niso pojasnili.

"Uspelo nam je vzeti Scottov neposreden vzorec. Našemu policijskemu laboratoriju v Pensilvaniji smo dali neposredno primerjavo z DNK iz pisma iz leta 1990, pa tudi z originalnimi dokazi z oblačil žrtve. Testi so pokazali, da je DNK od iste osebe. To je Scott Grim – njegov profil DNK je bil na vseh teh predmetih," je dejal Womer.

Policija je pohvalila delo prvotnih preiskovalcev v primeru in dejala, da je bilo njihovo zbiranje dokazov ključno za rešitev primera zdaj, ko se je tehnologija DNK razvila. Policija je povedala tudi, da Grim ni bil v FBI-jevem sistemu kombiniranega indeksa DNK, ki je bil uveden leta 1998. Ugotovili so, da je bil Grim leta 2002 v okrožju Berks aretiran zaradi nadlegovanja, ko je domnevno pošiljal grozilna pisma nekdanjemu poslovnemu partnerju.Policisti so povedali tudi, da nadaljujejo s preiskavo Grimove zgodovine in ozadja, vključno s tem, v kakšnem odnosu je bil z žrtvijo. Policija je v pogovorih z ljudmi, ki so poznali Grima, do zdaj ugotovila, da povezave med njima ni bilo. "To ne pomeni, da ni bilo neke povezave, ki je še nismo našli," je dejal Womer. Priznal je, da so že poročali, da je Anne delala kot prostitutka in da je možno, da je bil Grim njena stranka.

Državna policija Pensilvanije in okrožni tožilec okrožja Berks John Adams sta pohvalila oblasti za njihovo prizadevno delo v primeru. "Vemo, da v nekaterih pogledih pokojni nikoli ne bo prišel pred roko pravice, kot bi vsi upali," je dejal. "Ampak primer smo rešili. Družini smo dali zaključek."