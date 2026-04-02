Tujina

Po skoraj 52 letih potrdili, da jo je umoril Ted Bundy

Salt Lake City , 02. 04. 2026 09.15 pred 26 dnevi 2 min branja 26

Avtor:
M.S.
Laura Ann Aime

Policija v Utahu je uradno zaključila preiskavo smrti 17-letnice, ki je izginila na noč čarovnic leta 1974. S pomočjo nove tehnologije DNK so potrdili, da je bila Laura Ann Aime ena od žrtev razvpitega serijskega morilca Teda Bundyja.

17-letna Laura Ann Aime je izginila leta 1974 po zabavi na noč čarovnic. Njeno truplo so našli pohodniki približno mesec dni kasneje v kanjonu American Fork.

Šerifov urad okrožja Utah je včeraj sporočil, da so s pomočjo nove tehnologije na posmrtnih ostankih pokojne Laure našli DNK zloglasnega serijskega morilca Teda Bundyja.

"Ta primer je zdaj uradno zaključen," je na novinarski konferenci oznanil šerif Mike Smith. Kot je dodal, bi za Bundyja, če bi bil še živ, danes zahtevali smrtno kazen.

V času Laurine smrti je Bundy živel v Salt Lake Cityju in študiral pravo. Med februarjem 1974 in februarjem 1978 je umoril vsaj 30 žensk, povezovali pa so ga s še številnimi drugimi umori po vsej ZDA, poroča BBC. 

Ted Bundy
Ted Bundy
FOTO: AP

Sprva je začel moriti na severozahodu države, kasneje pa tudi v zveznih državah Kolorado, Utah in Florida. Znan je bil po tem, da se je pogosto približal ženskam na javnih mestih, pridobil njihovo zaupanje s svojim šarmom ali pod pretvezo, da je poškodovan, nato pa jih je zvabil na samo in jih umoril. Prvič so ga aretirali leta 1975 zaradi ugrabitve ženske in ga obsodili na 15 let zapora, a je dve leti kasneje pobegnil skozi okno zaporniške knjižnice.

Ko so ga ujeli, je znova pobegnil, nato pa nadaljeval s svojim morilskim pohodom, dokler ga leta 1978 niso dokončno ujeli.

Preden so ga leta 1989 usmrtili na Floridi, je Bundy priznal, da je umoril 17-letno Lauro, a ker ni želel podrobneje razložiti svoje vpletenosti v njeno smrt, se je policija odločila, da bo primer ostal odprt, dokler preiskovalci ne bodo nesporno dokazali, da je bil Bundy morilec. To jim je zdaj uspelo, skoraj 52 let po Laurini smrti.

ted bundy utah Laura Ann Aime
KOMENTARJI26

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

travc
02. 04. 2026 17.01
Pa kaj vse zemlja nosi.
Odgovori
+1
1 0
Nace Štremljasti
02. 04. 2026 15.57
pojma nimajo
Odgovori
+1
1 0
Amenhotep
02. 04. 2026 12.08
Še dobro da ni bil Al Bundy.
Odgovori
+5
6 1
VplivnežDaTeKap
02. 04. 2026 11.08
A DNK je neka nova analiza?
Odgovori
-2
4 6
hojladri123
03. 04. 2026 11.08
od sredine devedesetih je ja, Bundy je moril v 70.
Odgovori
0 0
anabanana
02. 04. 2026 10.54
A moramo to vedet, a je to znanstvena fantastika
Odgovori
-7
4 11
asdfghjklč
02. 04. 2026 10.47
Pri nas po tolikih letih že vse zastara.
Odgovori
+11
13 2
Vojko Kos
02. 04. 2026 11.32
Umori ne zastarijo nikoli!
Odgovori
+8
8 0
Spijuniro Golubiro
02. 04. 2026 10.09
To je čudno
Odgovori
-10
0 10
borjac
02. 04. 2026 10.01
"Preden so ga leta 1989 usmrtili na Floridi, je Bundy priznal, da je umoril 17-letno Lauro" , PRAVIČNA KAZEN.
Odgovori
+17
20 3
progresivnidaveknastanovanja
02. 04. 2026 11.35
ni pravična. Doživljenjsko prisilno delo je bolj humano, bolj koristno in večja kazen za morilce.
Odgovori
+7
8 1
Kratki
02. 04. 2026 12.06
Seveda,pa da še ga hranimo z našim denarjem(mislim pri nas kako je)-šus pa adio
Odgovori
+5
5 0
Vera in Bog
02. 04. 2026 09.54
Kakšna lepa ženska !
Odgovori
+14
17 3
Vesela Jasna
02. 04. 2026 11.46
In kaj vse ji je bilo odvzeto. Danes bi bila stara 69 let. Naj počiva v miru.😢
Odgovori
+6
7 1
stoinena
02. 04. 2026 09.40
take pošasti je potrebno odkriti prej. že v osnovni šoli se spremlja vedenje otrok. spremljanje odnosov starši otroci je ključnega pomena poleg genetike. hudo traumo je imel da so ga ženske tako motile.
Odgovori
+20
24 4
hojladri123
02. 04. 2026 10.16
Ubistvu ga niso ženske toliko motile kot to da je ob tem ko je žensko ubil čutil poseben spolni drive, ubistvu se je edino na ta način spolno zadovoljil. No pa še seveda kasneje ko je občeval s trupli umorjenih deklet... Se pa strinjam travme iz otroštva in spoznanje da sta njegova starša ubistvu njegova stara starša ki sta ga vzgajala in da je ves čas mislil da ima ob sebi sestro ki pa je v resnici to bila njegova biološka mama.. Večina serijskih morilcev (ne mislim teh naših Trobcev in Plutov) je visoko inteligentnih in bi ob pravi vzgoji ubistvu bili zelo dobro situirani. Zato pa vzgoja otroka je pomembna, dajati dober vzgled in jim omogočiti to da so lahko čustveni ne pa jih zatirati.
Odgovori
+9
11 2
progresivnidaveknastanovanja
02. 04. 2026 10.40
saj jih nepridiprav repič razkriva, če jih pa potem holob brani tako da utiša tistega ki je razkril. Enako je pri prisluhih. Je pa vprašanje zakaj holob tako hodi, kaj ti ljudje iz ozadja počnejo z njim, se je za vprašat.
Odgovori
+1
7 6
stumfeta
02. 04. 2026 11.12
Jack Nicholson je imel popolnoma enako situacijo- njegova mama je bila dejansko njegova stara mama, sestra pa njegova mama. Pa glej ga, nikoli nikogar ubil, a?
Odgovori
+2
3 1
hojladri123
02. 04. 2026 11.19
No tudi nepridiprav ima potencial tistih ki sem jih zgoraj našteval, verjetno je v otroštvu bil vsaj čustveno prezrt če ne kaj hujšega,IQ pa ni ravno nadpovprečen. lahko se zahvalimo da je prevzgoja v pozni mladosti vsaj delno delovala.
Odgovori
+1
2 1
hojladri123
02. 04. 2026 11.30
Jack je za to izvedel ko je bil že praktično izoblikovana oseba (nekje okoli 30 let) Bundy pa ko je bil v fazi odraščanja in ne samo to njemu so to povedali bratranci/sestrične in se celo norčevali. Seveda pa ne trdim da bi 10 od 10 otrok ki bi imelo enako travmo bilo serijskih morilcev. Morda bi nekateri imeli drugačne fetiše ali pa bi se podali v politiko =P BTW, ali za Nicholsona lahko trdiš da ni imel kakšnih čudnih oziroma za družbo nesprejemljivih fetišev ?
Odgovori
+4
4 0
Podlesničar
02. 04. 2026 09.37
Simpatičen možakar.
Odgovori
-4
8 12
Lens
02. 04. 2026 09.45
Res je, žal je to lastnost psihopatov, ki
Odgovori
+17
17 0
Lens
02. 04. 2026 09.48
Res je, to je žal lasnost in spretnost psihopatov, kar uspešno zlorabljajo za svoje cilje.
Odgovori
+15
15 0
SpamEx
02. 04. 2026 09.55
jep bil je priljubljen pri ženskah
Odgovori
+8
11 3
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
