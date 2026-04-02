Po skoraj 52 letih potrdili, da jo je umoril Ted Bundy

17-letna Laura Ann Aime je izginila leta 1974 po zabavi na noč čarovnic. Njeno truplo so našli pohodniki približno mesec dni kasneje v kanjonu American Fork.

Šerifov urad okrožja Utah je včeraj sporočil, da so s pomočjo nove tehnologije na posmrtnih ostankih pokojne Laure našli DNK zloglasnega serijskega morilca Teda Bundyja.

"Ta primer je zdaj uradno zaključen," je na novinarski konferenci oznanil šerif Mike Smith. Kot je dodal, bi za Bundyja, če bi bil še živ, danes zahtevali smrtno kazen.

V času Laurine smrti je Bundy živel v Salt Lake Cityju in študiral pravo. Med februarjem 1974 in februarjem 1978 je umoril vsaj 30 žensk, povezovali pa so ga s še številnimi drugimi umori po vsej ZDA, poroča BBC.