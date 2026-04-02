Po skoraj 52 letih potrdili, da jo je umoril Ted Bundy

17-letna Laura Ann Aime je izginila leta 1974 po zabavi na noč čarovnic. Njeno truplo so našli pohodniki približno mesec dni kasneje v kanjonu American Fork.
Šerifov urad okrožja Utah je včeraj sporočil, da so s pomočjo nove tehnologije na posmrtnih ostankih pokojne Laure našli DNK zloglasnega serijskega morilca Teda Bundyja.
"Ta primer je zdaj uradno zaključen," je na novinarski konferenci oznanil šerif Mike Smith. Kot je dodal, bi za Bundyja, če bi bil še živ, danes zahtevali smrtno kazen.
V času Laurine smrti je Bundy živel v Salt Lake Cityju in študiral pravo. Med februarjem 1974 in februarjem 1978 je umoril vsaj 30 žensk, povezovali pa so ga s še številnimi drugimi umori po vsej ZDA, poroča BBC.
Sprva je začel moriti na severozahodu države, kasneje pa tudi v zveznih državah Kolorado, Utah in Florida. Znan je bil po tem, da se je pogosto približal ženskam na javnih mestih, pridobil njihovo zaupanje s svojim šarmom ali pod pretvezo, da je poškodovan, nato pa jih je zvabil na samo in jih umoril. Prvič so ga aretirali leta 1975 zaradi ugrabitve ženske in ga obsodili na 15 let zapora, a je dve leti kasneje pobegnil skozi okno zaporniške knjižnice.
Ko so ga ujeli, je znova pobegnil, nato pa nadaljeval s svojim morilskim pohodom, dokler ga leta 1978 niso dokončno ujeli.
Preden so ga leta 1989 usmrtili na Floridi, je Bundy priznal, da je umoril 17-letno Lauro, a ker ni želel podrobneje razložiti svoje vpletenosti v njeno smrt, se je policija odločila, da bo primer ostal odprt, dokler preiskovalci ne bodo nesporno dokazali, da je bil Bundy morilec. To jim je zdaj uspelo, skoraj 52 let po Laurini smrti.
